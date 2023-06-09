鍾沛君爆料文藏1細節 眼尖鄉民曝「有證據」：坐等畫面流出

國民黨籍台北市議員鍾沛君自爆曾被資深媒體人朱學恒強吻摟抱，她提及，事發當天坐在角落靠牆位置，一抬頭就看到監視器，「沒想到這個監視器對我的人生起多大改變」。一番話讓PTT網友好奇「是不是代表其實有證據，所以朱學恒才會馬上寫聲明道歉？」不少鄉民認為，一定有畫面，朱才會寫切結書，甚至有人「坐等畫面流出」。

鍾沛君在去年八月與朱學恒一起參與飯局，飯局中卻遭朱強吻摟抱。她在爆料文內提及，當時坐在餐廳包廂角落靠牆的位置，一抬頭就看到天花板的監視器閃著燈，想不到這個監視器對她的人生起了這麼大的改變。

PTT網友發現鍾描述監視器的內文，好奇表示「是不是代表其實有證據，所以朱學恒才會馬上寫聲明道歉？現在卻說喝到斷片沒有記憶，會不會後續會有監視器畫面流出來呢？」

其他網友則留言「這個真的躲不掉啦，說不定畫面都有留」、「一定是吧，不然怎麼會寫和解書」、「一定就是有畫面，他才寫切結書啊」、「沒畫面的話朱一定賴帳」、「就是有畫面 賴也賴不掉才簽切結書，不然一般性騷擾很難蒐集到證據」、「沒證據就會直接否認，斷片也一定否認」。

還有人留言「我要看戲，快爆出來」、「連議員都敢動，一定也有對年輕記者毛手毛腳」、「鍾原文提監視器，說朱和H先生談論就在埋伏筆」、「我是希望有其他受害者的話，通通都出來指認啦。他這樣滿口堂皇要主張正義，結果是個性騷慣犯豬哥」。