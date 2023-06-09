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客人訂餐602元給零錢 外送員1舉動被投訴「態度不佳」超無奈

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
外送員示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

外送服務越來越便利，不少人看準商機紛紛加入外送員行業，希望能多一點收入。不過有外送員抱怨日前送餐給客人時，因為一個舉動讓對方不開心，還檢舉「態度不佳」，讓他傻眼又無奈。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」寫道，日前他接到一張602元的訂單，對方點了11個品項。餐點送達後，女客人拿了一堆零錢給他，原PO還很貼心地說「我幫妳點」，沒想到卻因此讓對方不開心，檢舉他「態度不佳」，事後他還收到系統寄發的警告信，「敬請於送餐時保持良好的態度，提供最佳的訂單品質給用戶」。

原PO無奈地說對方拿零錢給他，並說剛好602元，自己只是再點一次檢查數目，沒想到竟然收到負評，「真的好心被雷親，這張單店家說一堆人不送，我終於理解為什麼」，他也提醒其他外送員「希望高雄南區外送員不要遇到，祝福各位」。

貼文引起不少討論，「點個零錢也能態度不佳？」、「這一定是大家湊在一起叫，然後拿零錢東湊西湊的，鈔票被訂的拿走，丟零錢給外送員」、「雖然零錢也是錢，但是客戶有必要先點好，這樣來說，這位客人真的蠻奧的」、「請拒送這樣的人，避免自己會受氣」、「最低的門檻，最高的姿態」、「辛苦了，我送過。遠單+難停車+送上樓，還給零錢，下樓馬上加入黑名單」、「名字和住址記下來，以後就不要送」。

外送員

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