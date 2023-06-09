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吃壽司郎點哈密瓜雪花冰 餐點卻少到傻眼！店員辯：秤重正常

聯合新聞網／ 綜合報導
網友去壽司郎點哈密瓜冰，餐點卻少得不行。圖擷自Dcard
網友去壽司郎點哈密瓜冰，餐點卻少得不行。圖擷自Dcard

網友近日到知名連鎖壽司店壽司郎用餐，點了一份100元的哈密瓜雪花冰，想不到實際餐點竟只有三塊哈密瓜，冰淇淋也非常少，向店員反應後，店員卻聲稱「餐點是秤重」，讓他痛批「實品與菜單不符」。然而有其他人曬出自己的冰，可見至少有五塊哈密瓜，前員工也說「這高度不正常，哈密瓜是秤重，但絕對沒有這麼少」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他7日到壽司郎用餐，點了新品的哈密瓜雪花冰，想不到實際餐點送上來後，竟然只有三塊哈密瓜，冰淇淋也只有小小一坨，少到以為融化。

該網友向店員反應，店員要求他稍等，他只好邊看著冰淇淋融化邊等待，結果店員過了五分鐘後回來告訴他，餐點都是秤重計算，因此他的餐點是正確的，他痛批「三塊真的不會太少嗎？而且每一塊也都很小又不甜，近期是不會再花錢去吃了啦，這次用餐體驗真的有夠差」。

其他網友貼出自己點的雪花冰，其哈密瓜至少有五塊，冰淇淋也非常大一坨，還有人說「你的好誇張，我吃的有六塊欸，三塊是哪招」。有人建議「直接客訴 非常有用，他們會立即處理」。

還有壽司郎的前員工留言「這高度不正常喔，雖然冰磚都一樣大，但刨的比較粗比較快的話就會很少，規定是要超過那個碗緣的，另外哈密瓜是秤重，但絕對沒有這麼少，這他沒有給你換一個我也是傻眼，之前我們都是客人有問題都會拿進去，這種都會給你換一碗新的」。

壽司郎現任員工則留言「確實都有一定標準的公克數，這份感覺就真的沒有達標，正常流程應該會重送一份，建議可以寫意見回饋，壽司郎其實很注重顧客的回饋」。

壽司郎 冰淇淋 Dcard

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