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朱學恒性騷8千人開罵 他諷「知道你親藍，沒想到真的親」被讚爆

聯合新聞網／ 綜合報導
朱學恒遭爆性騷擾。本報資料照片
朱學恒遭爆性騷擾。本報資料照片

國民黨北市議員鍾沛君昨晚爆料自己曾被名嘴朱學恒兩度強吻摟抱，朱則在臉書發布道歉聲明，引發大批網友批評，有網友直言「知道你親藍，沒想到真的親」，甚至還有人嘲諷他「要做成T-shirt嗎？」、「阿宅果然萬事通，包括性騷擾」。

鍾沛君指出，朱學恒在去年8月一場飯局上，無預警將她抱住強吻2次，事後兩人在律師面前立下切結書，她甚至表示，她不是唯一一位被朱性騷擾的對象，想不到如今朱卻能上節目批評性騷擾事件。

朱學恒昨晚在直播中認錯道歉，並在臉書發文表示「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。

朱學恒的貼文已有超過8千人留言，網友紛紛留言撻伐「不是嘴別人性騷擾嘴的很兇？阿怎麼發生在自己身上只有兩行字而已？真的笑死」、「迴力鏢打在身上了，如果真的有責任感的話，記得接受所有人的冷嘲熱諷，因為你也常這樣冷嘲熱諷別人~別龜縮，搞消失的話你就一輩子下去了」。

不少網友留言嘲諷他「知道你親藍，沒想到你真的親」、「要做成T-shirt嗎？」、「二師兄露出原形了」、「阿宅果然萬事通，包括性騷擾」、「明天送你一個花圈，上面寫：好一個人面獸心」、「Hi 朱大，請問有成衣開放訂製的服務嗎？衷心期盼可以跟您合作」、「你真的親藍了嗎」、「真的很青（親）藍耶，還有親誰阿？」

網友嘲諷朱學恒性騷擾事件。圖擷自臉書
網友嘲諷朱學恒性騷擾事件。圖擷自臉書

性騷擾 朱學恒 鍾沛君

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