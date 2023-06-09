快訊

MLB／無情業配！洋基白襪上演「漢堡王」對決

挖呀挖呀挖！竹市國際風箏場又挖出內衣、馬桶沖水鈕

傻眼！18歲高中女生駕車「表演大回轉」 下一秒暴衝進超商

樹敵太多？朱學恒性騷全網撻伐 PTT笑成擋箭牌：迴力鏢來了

聯合新聞網／ 綜合報導
朱學恒昨晚針對涉嫌性騷擾鍾沛君一事道歉。本報資料照片
朱學恒昨晚針對涉嫌性騷擾鍾沛君一事道歉。本報資料照片

國民黨北市議員鍾沛君昨晚在臉書爆出自己被名嘴朱學恒兩度強吻摟抱，朱學恒則在臉書道歉。PTT網友發現，鍾的爆料文讚數破四萬，底下留言不分黨派，直言「朱學恆那個嘴臉是不是被很多人討厭？」其他人則指出，朱平時一副正義凜然的樣子，迴力鏢打到自己，也變成民進黨的大型擋箭牌。

鍾沛君昨在臉書控訴朱學恒在去年8月一場飯局上，對她毛手毛腳，甚至無預警將她抱住強吻2次，還說出「反正妳明天也不會記得」。

事後朱在鍾的男友、委任律師面前立下切結書；鍾沛君表示，她確認自己不是唯一被朱學恒強摟強吻的人，他如今卻能當著她的面，正經八百、義正辭嚴地痛批性騷。

朱學恒昨晚在直播中認錯道歉，不斷強調當天因為喝到斷片，「所以後續發生的事情，我真心完全不清楚」，對於後續行為舉止失控「沒有任何記憶」。

PTT網友表示，鍾沛君的爆料文累積讚數破四萬次，底下留言不分黨派，還有主播、藝人等非政治圈的知名人士留言力挺，讓他好奇「朱學恆那個嘴臉是不是被很多人討厭？」

其他網友則留言「主要是他平常一副正義凜然的樣子」、「真好笑，因為他不是挺dpp的啊，當然打」、「超大型擋箭牌」、「民進黨發動全力，想要轉移焦點，噁心」、「藍綠白同一陣線，只有朱做到了」、「平時就正義魔人誰都罵，被討厭正常」、「正義之士變成噁爛男，死定」、「平時站在道德制高點，現在這樣真的很噁」。

還有人留言「在被害者旁邊大談性騷，不要臉」、「他平常如果玩世不恭走灰色地帶也還好，問題是他就愛風向雞而且還道德聖人」、「台灣人現在很賭爛雙標，以前有多道貌岸然，這波通通反噬」、「早就排一赤道單位的仇家要宰朱了，他嘴人的時候有口下留人過嗎？」、「樹敵太多了，藍綠白黃他都罵過」。

朱學恒 鍾沛君 PTT 性騷擾

延伸閱讀

吃超商微波咖哩飯「雞肉像被藍墨水染過」 網嚇喊：感覺壞了

吃了豆沙包？售屋廣告曝「屋況很差」網笑：先誠實再成交

年輕人租金等於月薪？朋友「單人房3萬」他嚇壞 網揭收入分配

不用加熱就能吃！全聯販售「筒仔碗粿罐頭」 老饕曝嚐鮮心得

相關新聞

吃壽司郎點哈密瓜雪花冰 餐點卻少到傻眼！店員辯：秤重正常

網友近日到知名連鎖壽司店壽司郎用餐，點了一份100元的哈密瓜雪花冰，想不到實際餐點竟只有三塊哈密瓜，冰淇淋也非常少，向店員反應後，店員卻聲稱「餐點是秤重」，讓他痛批「實品與菜單不符」。然而有其他人曬出自己的冰，可見至少有五塊哈密瓜，前員工也說「這高度不正常，哈密瓜是秤重，但絕對沒有這麼少」。

朱學恒性騷8千人開罵 他諷「知道你親藍，沒想到真的親」被讚爆

國民黨北市議員鍾沛君昨晚爆料自己曾被名嘴朱學恒兩度強吻摟抱，朱則在臉書發布道歉聲明，引發大批網友批評，有網友直言「知道你親藍，沒想到真的親」，甚至還有人嘲諷他「要做成T-shirt嗎？」、「阿宅果然萬事通，包括性騷擾」。

樹敵太多？朱學恒性騷全網撻伐 PTT笑成擋箭牌：迴力鏢來了

國民黨北市議員鍾沛君昨晚在臉書爆出自己被名嘴朱學恒兩度強吻摟抱，朱學恒則在臉書道歉。PTT網友發現，鍾的爆料文讚數破四萬，底下留言不分黨派，直言「朱學恆那個嘴臉是不是被很多人討厭？」其他人則指出，朱平時一副正義凜然的樣子，迴力鏢打到自己，也變成民進黨的大型擋箭牌。

地雷店爭議燒回日本！日人怒指台「這間店」才難吃 網反挺：無法反駁

蔡阿嘎拍攝影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」遭炎上，雖然影片已下架，蔡阿嘎也隨即發布聲明2度道歉，但日人卻怒火難平。近日，一位網友發文表示，自己的日本朋友對蔡阿嘎的行為感到不滿，憤怒的向他表示「台灣的三商巧福才難吃」，讓原PO聽了不是滋味，這篇貼文釣出一長串討論…

單穿不得體、裡面不穿內褲？她問瑜珈褲「到底怎麼外穿」 網眾說紛紜

瑜珈褲穿起來透氣又舒適，是許多女性健身穿搭的首選，甚至有些女性會將瑜珈褲當成外褲單穿，不過由於褲型太過貼身，容易露出尷尬形狀，總會有人對此議論。一位網友對此好奇，便向女性網友提出「會在什麼場合外穿瑜珈褲？以及穿什麼樣式和材質的內褲？」的疑問…

飲料戒不掉？她揭1關鍵能降慾望引網共鳴：真的難戒

台灣街頭手搖店林立，尤其是夏天到了，出門總想來杯冰涼飲料解渴。一名女網友就發現自己喝飲料的習慣，「只要起了頭，就會一直喝下去」，若中斷幾天，接下來想喝飲料的慾望就會降低，文章曝光不少網友也認證「真的是這樣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦