樹敵太多？朱學恒性騷全網撻伐 PTT笑成擋箭牌：迴力鏢來了

國民黨北市議員鍾沛君昨晚在臉書爆出自己被名嘴朱學恒兩度強吻摟抱，朱學恒則在臉書道歉。PTT網友發現，鍾的爆料文讚數破四萬，底下留言不分黨派，直言「朱學恆那個嘴臉是不是被很多人討厭？」其他人則指出，朱平時一副正義凜然的樣子，迴力鏢打到自己，也變成民進黨的大型擋箭牌。

鍾沛君昨在臉書控訴朱學恒在去年8月一場飯局上，對她毛手毛腳，甚至無預警將她抱住強吻2次，還說出「反正妳明天也不會記得」。

事後朱在鍾的男友、委任律師面前立下切結書；鍾沛君表示，她確認自己不是唯一被朱學恒強摟強吻的人，他如今卻能當著她的面，正經八百、義正辭嚴地痛批性騷。

朱學恒昨晚在直播中認錯道歉，不斷強調當天因為喝到斷片，「所以後續發生的事情，我真心完全不清楚」，對於後續行為舉止失控「沒有任何記憶」。

PTT網友表示，鍾沛君的爆料文累積讚數破四萬次，底下留言不分黨派，還有主播、藝人等非政治圈的知名人士留言力挺，讓他好奇「朱學恆那個嘴臉是不是被很多人討厭？」

其他網友則留言「主要是他平常一副正義凜然的樣子」、「真好笑，因為他不是挺dpp的啊，當然打」、「超大型擋箭牌」、「民進黨發動全力，想要轉移焦點，噁心」、「藍綠白同一陣線，只有朱做到了」、「平時就正義魔人誰都罵，被討厭正常」、「正義之士變成噁爛男，死定」、「平時站在道德制高點，現在這樣真的很噁」。

還有人留言「在被害者旁邊大談性騷，不要臉」、「他平常如果玩世不恭走灰色地帶也還好，問題是他就愛風向雞而且還道德聖人」、「台灣人現在很賭爛雙標，以前有多道貌岸然，這波通通反噬」、「早就排一赤道單位的仇家要宰朱了，他嘴人的時候有口下留人過嗎？」、「樹敵太多了，藍綠白黃他都罵過」。