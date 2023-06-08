單穿不得體、裡面不穿內褲？她問瑜珈褲「到底怎麼外穿」 網眾說紛紜

瑜珈褲穿起來透氣又舒適，是許多女性健身穿搭的首選，甚至有些女性會將瑜珈褲當成外褲單穿，不過由於褲型太過貼身，容易露出尷尬形狀，總會有人對此議論。一位網友對此好奇，便向女性網友提出「會在什麼場合外穿瑜珈褲？以及穿什麼樣式和材質的內褲？」的疑問，這則貼文立刻引起熱烈討論，網友對「什麼場合適合穿著瑜珈褲」議論紛紛；而對於「內褲」的相關疑問，大部分女性網友則表示會搭配無痕內褲，不過也有人大方坦承，自己更偏好「不穿」。

一位網友在PTT以「可以接受在什麼場合瑜珈褲和內搭褲外穿」為題發文，她以自身搭法舉例，表示瑜珈褲活動起來舒適方便，自己會在天冷時在家直接單穿；在住家以外的地方，例如在操場運動或爬山時，她便會穿上長版外套、搭配運動短褲，或是用長袖上衣綁在腰間，但在夏天就絕對不會單穿瑜珈褲或內搭褲出門。原PO也進一步解釋，由於自己會將尷尬部位遮住，所以也不用擔心會露出內褲痕。

原PO指出，過往經常有「時尚警察」對這樣單品頗有微詞，認為瑜珈褲只能在健身房和家裡單穿，對此她也感到好奇，於是詢問女性網友「會在什麼場合瑜珈褲和內搭褲外穿，以及穿什麼樣式和材質的內褲？」

貼文一出引起熱議，許多人分享自己的看法，表示「逛街有點怪…」、「都叫瑜珈褲了當然是做瑜伽的時候穿。其他場合都不適合」「同事現在在公司也會穿，我會尷尬，真的，我是女生」、「個人都無法」、「都可以吧，瑜珈褲整個下半身包好的，和短褲、短裙比起來，是很保守的穿著」、「想穿的時候就穿啊，我穿去買菜，身邊女同事在週五便服日也會穿，如果你都搭配長上衣就不用擔心內褲痕了」、「私下都可以，但工作或其他正式場合不太適合」。

不過大部分網友皆認為，「運動」是穿瑜珈褲的最佳時機，也有人指出，若是怕露出尷尬部位，可以再多搭一件長版上衣，「如果要去瑜伽教室上課我會穿著欸，回家才會洗澡換掉，沒想到討論這麼多，單純覺得這樣很方便而已，不用多換一次衣服，除此之外，不會單穿瑜珈服穿搭」、「上完瑜伽課不換衣服也會套長一點的上衣或外套」、「健身才會穿，例如等一下要去運動就可以」、「運動可以穿啊，但是會用長版上衣擋住，不然單穿真的不好看，沒什麼美感」、「我都穿發熱褲外罩一般長褲，安份守己的大嬸」。

而對於「內褲」的相關疑問，大部分女性網友表示會選擇在瑜珈褲下搭配無痕內褲，不過也有少部分女性網友大方坦承，自己更偏好「不穿」，「穿瑜珈褲哪有人在穿內褲的，我看你是不懂喔。好的瑜珈褲本來褲襠就有做強化了，既不會露蹄屁股還有支撐力」、「穿薄的無痕內褲就好了，不穿辦不到」、「我不穿瑜珈褲，但我有問過身邊朋友，穿瑜珈褲的時候基本上不穿內褲或穿丁字褲，就直接穿瑜珈褲」、「有運動內褲啊，也是有運動的束褲但外面就不會再穿瑜伽褲了，應該也有可以直接穿的瑜伽褲吧」、「瑜珈褲穿內褲本來就很奇怪」。

原PO也查閱了運動服飾品牌和婦產科醫生的文章，指出瑜珈褲底下要不要穿內褲其實是「看個人」，她也整理了四個情境，表示在這些情況下，不建議瑜珈褲下「穿丁字褲」或「不穿內褲」：