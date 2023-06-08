來店習慣大不同！前行員透露有錢人到銀行「必做兩件事」

一個人的財產多寡，往往與理財習慣相互關連。懂得善用各種資源的人，在理財上也會佔據有利位置。曾經在銀行工作過的日本理財家飯田道子，近來就在日本媒體「All About」，分享有錢人和一般人來銀行時，呈現出的不同差異。

飯田指出，由於現在銀行服務越來越方便，使得很多人根本不需要親自跑銀行，也能夠處理許多事。就算真的來了，往往也只辦一下手續便離開。然而，有錢人會趁著來銀行的時候，特別多待一下下，仔細察看店內的各種服務，以及向工作人員詢問大小環節，掌握更多的理財訊息。

此外，有錢人對存款金額的意識也特別高。很多存不了錢的人，平常都沒有好好掌握自己的金流，對於何時有哪筆收入入帳，何時支出了什麼項目，金額又分別是多少錢等等，幾乎都很少去做確認。

相對地，有錢人對於每一分錢，都不惜花功夫詳實記錄，有的錢就算只是晚個一兩天入帳，他們也會斤斤計較。而日復一日的確認，看著自己的錢越積越多，也會讓他們感到有成就感，進而繼續保持常常確認帳戶，完美掌握金流動向的習慣。