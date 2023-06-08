飲料戒不掉？她揭1關鍵能降慾望引網共鳴：真的難戒

台灣街頭手搖店林立，尤其是夏天到了，出門總想來杯冰涼飲料解渴。一名女網友就發現自己喝飲料的習慣，「只要起了頭，就會一直喝下去」，若中斷幾天，接下來想喝飲料的慾望就會降低，文章曝光不少網友也認證「真的是這樣」。

該名網友在PTT發文，依照自己的經驗，「喝飲料只要起了個頭，就會一直喝下去」，她表示如果某天不小心喝了一杯手搖飲料，接下去就會連續好幾天都想喝，但若期間中斷一兩天不喝，接下來想喝飲料的慾望就會降低，因此好奇是否有人也跟她一樣。

文章曝光，許多網友們也表示認同，「學生時代都沒喝 一方面為了省錢，現在工作同事揪團開始每天喝，變得無法接受沒味道的水」、「尤其現在夏天，我大概撐過一個月之後就會很少想喝，但只要突然破戒就會覺得再喝一次沒關係」。

而更多人感嘆「飲料真的難戒」，「我斷過一年沒喝飲料，某天喝了手搖還是很好喝，到底怎樣才會愛上無糖」、「想戒飲料但有時就是想喝…說服自己微糖，或微微糖比超商飲料少糖了」、「糖上癮真的是很難治啊」、「以前幾乎天天喝無糖珍珠綠茶，後來改成一個月喝一次珍珠，算成功戒掉」。