不續約還收年費帳單！他氣好市多1動作騙人 釣出苦主：我也是

美式大賣場好市多（Costco）採會員制，基本會員一年需繳1350元，但有一名網友抱怨打電話給客服表明不再續約，沒想到卻因為在結帳時，店員拿了一張單子問他「要不要折抵多利金？」他沒細看內容就簽名，沒想到那張單子竟然是「好市多年費繳款授權書」，讓這名網友事後氣炸。

這位網友在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」寫道，自己辦會員已經5年了，去（2022）年10月22號就致電客服表明不再續約，沒想到日前卻又收到年費帳單，讓他覺得莫名其妙。再向客服詢問，對方表示原PO的確在去年10月22日告知不再續約，但卻又在10月28日在結帳櫃檯填寫「好市多年費繳款授權書」，他一聽立刻明白是怎麼一回事。

原PO說當時那位收銀員詢問「要不要折抵多利金？」，他雖然回答「好」，但沒有特別注意單子上寫的是「好市多年費繳款授權書」，而且當時結帳的人很多，為了不耽誤別人的時間，原PO只好趕緊寫一寫，事後也沒發現，只能怪自己太粗心。

客服人員說還有個方法，就是續約的這一年裡可以去申請退卡，但一個人一輩子只能退卡兩次，之後就終身不能再辦會員，讓原PO聽了很猶豫「我要做這樣的事嗎？」他說單子已經丟了，也沒辦法PO上網證明，但自己將過程說出來是希望不要再有人跟他一樣被相同的手法騙了，原PO也呼籲好市多不要再用這種話術欺騙客人繼續辦會員。

貼文釣出不少有相同經歷的網友，「我遇過一模模一樣樣的事，差別只在要簽名的時候，我認真看了一下是授權書，我就反問為什麼是授權書？結帳的沒回我，我就不簽了，我合理懷疑這個有業績的考量吧」、「我結帳的時候，店員是沒問我直接幫我刷續約的錢，好險第一筆是朋友買的只有2樣（低於1000），我想說金額不大對~才知道」、「我也是這樣被內湖店的櫃檯人員騙了簽授權書，一模一樣的說法，擺明是集體被訓練出來的，不是個人作為」、「我也是受害者之一，也是因為後面人太多所以就快速簽名」。