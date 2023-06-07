他見「蝦皮店到店」倒店超驚訝 網曝關鍵原因：被淘汰剛好

蝦皮購物日前公告，蝦皮店到店從6月19日起，取件日期從7天縮減為5天，為提高「店到店取貨」使用率，推出運費訂閱制，繳月費39元起可享199元起免運吃到飽。一名網友表示，家裡附近的蝦皮店到店要關店了，以後網購更加不方便了，想問問「有沒有蝦皮店到店會收攤的八卦？」。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他家附近的蝦皮店到店在這個月底要關店了，以後要網購就更不方便了，得跑到比較遠的門市去取貨，這也令他相當好奇，是否有蝦皮店到店會收攤的八卦，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「你沒多使用一點，當然關店」、「免運券越給越少，就不想買了」、「大部分的人都取貨，根本很少買東西」、「本來就取貨用吧，代表那邊使用率低」、「蝦皮應該走郵局自助那路線」、「開一家24小時就可以抵很多家」、「真的有人為了免運用這個喔？我家附近也有 但我還是習慣到超商」、「營業時間11：30~22：30，太早、半夜不能取，現在還改5天內要領走」。

不少網友認為蝦皮店到店到貨速度慢，所以不會選擇使用，「店到店比較久，急我都付運費」、「店到店物流超慢，沒有免費真的不想用」、「店到店物流慢，營業時間短，店內又沒什麼好買，把錢花在跟其他超商合作比較實在」、「蝦皮店到店都比超商慢2天，選址也在奇葩的住宅區，被淘汰剛好而已」、「配送速度永遠比不上小七跟全家」。

有網友則認為，「我啊，免運加減用，又不趕時間」、「住的附近，蝦皮每天都破百號在領貨」、「我家那邊下班時間每天都超多人領」、「我們這邊的蝦皮每天都排隊領東西，下班時間更誇張，排了10多個…」、「蝦皮店員找貨的速度真的一流～不用等」、「免費好用，反正又不趕時間，我家附近有3家蝦皮店到店，爽」、「我都選店到店，對我而言超商比較遠」、「你那邊大概使用率太低，我這邊的店到店，每次進去都有人在領」。