快訊

台鐵區間車又撞上異物！ 斗南至大林東線單線行駛

蘋果新15吋Macbook Air鎖定族群是誰？果粉擔憂1事「愈來愈不Air了」

T1聯盟／「魔獸」想加薪還在談！ 雲豹執行長曝：有找更大咖球星

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他列七點喊千萬別去日本玩！網笑翻：炫耀文無誤

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為兩名女遊客在東京迪士尼樂園，戴上造型髮圈開心自拍。新華社
圖為兩名女遊客在東京迪士尼樂園，戴上造型髮圈開心自拍。新華社

日本旅遊向來都是國人的最愛，解封後大批台灣人迫不及待飛向日本。有位男網友列出七點呼籲「大家千萬沒事不要來日本玩」，網友看完都笑了，就連原po都承認是「反串」，「日本真的太過分了」。

原PO在Dcard發文，稱一是日本物價太貴，帶了20萬日幣，不到三天剩10萬。二是購物時間不夠用，排一個小時常常超過時間，竟然比台灣快了一小時。三是食物小小的，沒吃幾口也吃不飽，體脂肪卻增加好幾斤。四是千萬不要帶女生去迪士尼樂園，他空手進去，出來手上卻一堆超重的行李。五是飯店小小一間，只能跟女友貼著睡，感情更升溫。六是在日本要一直走路，也沒有台灣有YouBike可以借，整趟玩下來人都瘦了。七是太好拍，記憶卡容量常常不足 。

網友笑他分明曬恩愛，「反串要註明」、「炫耀文無誤」、「20萬日元還想雙人遊哦」。有人玩蔡阿嘎詪，「直接說沒關係啦，這裡的人聽不懂啦」。

網友說真相，「日本不是物價貴，是太多東西要買了」、「不是他們物價貴 是你錢包不夠厚，然後 反串要註明」、「去日本玩比上班還累，早上五六點出門，晚上11-12點回房，日本走一天量差不多台灣走一個月」、「最後得出的結論 不要去迪士尼樂園 」、「勸大家沒事都不要去日本玩，這樣我去的時候才不會人擠人」。

日本 物價 迪士尼樂園

延伸閱讀

拍「日本5家難吃雷店」影片遭炎上　蔡阿嘎2度道歉：我的疏失及錯誤

邵庭也分享日本玩樂　談「蔡阿嘎被炎上」曝19字守則

蔡阿嘎快看！莎莎「吃到哭」照樣堅持客觀介紹美食

蔡阿嘎道歉影片被罵爆！「鄉民女神」揭關鍵問題：真的很不厚道

相關新聞

美食部落客「奮力一擠」IKEA霜淇淋變大支 網怒：10塊也要貪

瑞典居家品牌IKEA是不少人的休閒好去處，其中牛奶霜淇淋只要銅板價10元，透過投幣式機器即可獲得，十分受歡迎。不過近日網友發現，有美食部落客教學「怎麼把10元冰淇淋變大」，並將霜淇淋不斷往上推擠，引發網友們不滿直呼「10塊也要貪」，目前部落客已默默刪除教學影片。

他列七點喊千萬別去日本玩！網笑翻：炫耀文無誤

日本旅遊向來都是國人的最愛，解封後大批台灣人迫不及待飛向日本。有位男網友列出七點呼籲「大家千萬沒事不要來日本玩」，網友看完都笑了，就連原po都承認是「反串」，「日本真的太過分了」。

店員抱怨顧客1行徑「讓人無言」 服務業共鳴：結帳完才說

現在使用載具方便，省去紙本發票的資源浪費。不過日前有一名店員抱怨，有一類型的客人會說「不用載具」，但等到收銀櫃列印出發票了，才突然說「我要載具」，並要求「重新開一張發票」，讓她直呼「要載具、統編記得說，不然我們快被搞瘋了」。

炒飯加1料她氣炸「竟賣145元」 網笑：幫挑出另兩配科的費用

現在萬物齊漲，許多小吃不再平價。日前一名網友表示，她買的炒飯量少就算了，還加入1物，而且要價145元，讓她氣炸指出「不可原諒」。網友一看笑瘋，指出「我也討厭青豆，這麼貴的價格，米裡面一定有黃金」。

便當夾出一條「葷食木耳」 網笑稱：有機認證！幫你加高蛋白

外食族在買便當時，多半會注重商家的衛生狀況，避免食用到不乾淨的料理。日前一名網友表示，他買了一份滷雞排便當，沒想到夾出一條黑色「葷食木耳」，附上的照片惹得網友驚呼「居然是高蛋白蚯蚓」。

她曬訂單「運費幾乎抵餐費」怒抵制 釣一票網友笑喊：早就卸載外送APP

外送平台是許多外食族的好夥伴，平台上有許多餐廳可以選擇，只要一鍵下單，外送員就會把餐點送到你手中。不過，日前一名女網友點餐時意外發現「運費貴到爆」，不少人也分享自己早就卸載外送平台APP了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦