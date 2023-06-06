他列七點喊千萬別去日本玩！網笑翻：炫耀文無誤

日本旅遊向來都是國人的最愛，解封後大批台灣人迫不及待飛向日本。有位男網友列出七點呼籲「大家千萬沒事不要來日本玩」，網友看完都笑了，就連原po都承認是「反串」，「日本真的太過分了」。

原PO在Dcard發文，稱一是日本物價太貴，帶了20萬日幣，不到三天剩10萬。二是購物時間不夠用，排一個小時常常超過時間，竟然比台灣快了一小時。三是食物小小的，沒吃幾口也吃不飽，體脂肪卻增加好幾斤。四是千萬不要帶女生去迪士尼樂園，他空手進去，出來手上卻一堆超重的行李。五是飯店小小一間，只能跟女友貼著睡，感情更升溫。六是在日本要一直走路，也沒有台灣有YouBike可以借，整趟玩下來人都瘦了。七是太好拍，記憶卡容量常常不足 。

網友笑他分明曬恩愛，「反串要註明」、「炫耀文無誤」、「20萬日元還想雙人遊哦」。有人玩蔡阿嘎詪，「直接說沒關係啦，這裡的人聽不懂啦」。

網友說真相，「日本不是物價貴，是太多東西要買了」、「不是他們物價貴 是你錢包不夠厚，然後 反串要註明」、「去日本玩比上班還累，早上五六點出門，晚上11-12點回房，日本走一天量差不多台灣走一個月」、「最後得出的結論 不要去迪士尼樂園 」、「勸大家沒事都不要去日本玩，這樣我去的時候才不會人擠人」。