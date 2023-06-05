炒飯加1料她氣炸「竟賣145元」 網笑：幫挑出另兩配科的費用
現在萬物齊漲，許多小吃不再平價。日前一名女網友表示，她買的炒飯量少就算了，還加入1物，而且要價145元，讓她氣炸指出「不可原諒」。網友一看笑瘋，指出「我也討厭青豆，這麼貴的價格，米裡面一定有黃金」。
一名網友在臉書社團「爆怨2公社」PO出一盤炒飯，指出「這樣要145元，我真的是吃米不知米價嗎？這盤份量這麼少就算了，還放了討人厭的『青豆』，更是不可原諒」。
對此，網友笑稱「炒飯就炒飯，沒事加什麼青豆」、「青豆我也無法，會直接放棄這盤」、「店家要是不放青豆，這盤要145我能接受」、「這盤原本應該是100元，多了45元是把三色豆裡的胡蘿蔔、玉米挑出來的價格」、「這麼貴的炒飯，可以翻看看裡面有沒有龍蝦肉或鮑魚」、「妳這是被坑了吧，我們這邊的炒飯只要80元，還很大盤」。
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