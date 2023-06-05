她曬訂單「運費幾乎抵餐費」怒抵制 釣一票網友笑喊：早就卸載外送APP

外送平台是許多外食族的好夥伴，平台上有許多餐廳可以選擇，只要一鍵下單，外送員就會把餐點送到你手中。不過，日前一名女網友點餐時意外發現「運費貴到爆」，不少人也分享自己早就卸載外送平台APP了。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨「氣！不叫了！自己去買來吃比較快」，原來原PO透過外送平台向餐廳訂購一份125元餐點，但外送費竟高達116元，直逼一份餐點的價格，令她既憤怒又震驚。

許多網友一看不禁直言，「下雨天會漲價～」、「錢應該都是平台賺走，就跟餐廳的服務費類似，服務費都是公司拿走」、「我也遇過幾次這種超高運費的狀況，問送來的司機他們這趟的錢有沒有增加，每個司機都說沒有」、「雨天、暴雨在外面跑的是司機耶，這筆提高的錢沒有半點是給司機的，全都進入平台的口袋中」。

也有內行人透露「可能是那一區域沒有外送員，外送費才會提高」、「非會員在暴雨天氣又是尖峰時間需要付出更多的外送費用，會員則不用」、「閃電符號+該地區爆單，所以運費超貴！」

不過，這則貼文也釣出許多網友表示已經卸載APP，不再使用外送平台，「平台根本是吸血蝙蝠，單純獲利的，吵架的永遠是店家、消費者跟外送員在吵」、「懶惰的人就是要多付費，像我從來沒有叫過這些平台外送」、「才不給這種平台賺錢，現在叫外送根本盤子行為」。