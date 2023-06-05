搭高鐵末班車遇噁男！開全螢幕看不雅照、磨藥狂舔 妹子嚇壞

台灣的高鐵相當方便又舒服，是許多人往返南北的交通工具首選。不過，一名女網友在網路上發文，表示搭乘高鐵末班車時，發現隔壁已婚大叔先是用通訊軟體預約特殊服務，還用指甲銼刀磨藥丸，並把銼刀上面的粉末舔乾淨，最後甚至用筆電全螢幕看不雅照，讓她感到相當噁心。

一名女網友在Dcard發文，她透露當時一個人搭高鐵末班車，剛好坐在兩人座的靠窗位，隔壁坐著一位坐姿很低的大叔，所以她能大概看到對方的筆電螢幕。沒想到，原PO卻不小心看到大叔在預約特殊服務，甚至同時回覆老婆傳來的訊息，對話內容大概是問他何時回家，以及孩子是否睡了等話題，讓原PO心裡感到相當諷刺。

原PO發現大叔接著拿出一包藥丸，用指甲銼刀磨成粉，並把銼刀上面的粉末舔乾淨。事情還沒結束，大叔還直接在原PO旁邊用筆電點開不雅照，甚至用全螢幕觀賞，讓原PO覺得很不舒服。原PO坦言自己很怕大叔不小心碰觸到她，甚至懷疑對方是故意打開不雅照給她看，導致兩小時的車程都不敢鬆懈。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「他能這麼自在也是挺不簡單的」、「這種人為什麼有老婆？他的腳看了很想吐」、「我覺得他就是看旁邊是女生才更故意」、「舔粉超噁，用指甲刀是怎樣？除非指甲刀全新，不然不是連之前磨指甲的粉一起吃嗎…」、「在公共場合用筆電這麼大的螢幕看這種東西有夠噁男」。

也有網友提到，「基本上這是公眾場所，在公開場合展露色情圖片是有法律問題的，妳可以跟乘務員或列車長說」、「好噁，建議妳下次直接假裝要下車，然後換到別的座位」、「真的太恐怖，這時候高鐵數位客服就很好用，輸入真人客服，打妳的車次跟座位，就會有列車服務人員過來協助，下次不要再自己忍耐兩小時了」。