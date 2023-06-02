台北前五大拉麵出爐！第一名得排1小時 網卻因1關鍵笑外行

日本拉麵風靡全球，台灣人也相當喜愛吃拉麵，近日甚至有業者推出吸睛的「大王具足蟲」拉麵，引發話題熱潮。而台北拉麵前五大霸主也出爐，包括一蘭拉麵、隱家拉麵、鳥人拉麵、屯京拉麵、樂麵屋，其中第一名的一蘭拉麵「沒有決心排一小時」就吃不到。其他網友因一個原因卻認為排名不準。

臉書粉專「發票載具」根據近一個月的發票開立數量，統計出台北銷量最好的前五大連鎖拉麵。第一名「一蘭拉麵」，是拉麵銷量冠軍，排隊時間至少一小時起跳，最大特色為濃郁豚骨湯頭搭配秘制醬汁，湯頭經過多種材料的調和，是許多人最愛的拉麵店。

第二名「隱家拉麵」，豚骨醬油拉麵口味獲得大批麵友喜愛，豪華叉燒拼盤CP值超高、多汁軟嫩、入口即化，也是必點的餐點，此外該店加麵不加價，麵條有嚼勁，因此吸引許多人朝聖享用。

第三名「鳥人拉麵」，是來自紐約的雞白湯拉麵，不同於豚骨口味，鳥人採用幾堂熬製，湯頭濃郁不過鹹，叉燒帶有點焦香，吃拉麵還能吃到滿滿膠質，營業時間較晚，也可以當宵夜享用。

第四名「屯京拉麵」，分店眾多，百貨公司內都可看到屯京店面，每日現熬豚骨湯頭，再用特製秘方醬油提煉甜味，口味鮮美有層次，而且加大不加價，價格親民，若想吃更多肉也可升級為超值餐點。

第五名「樂麵屋」，開立十幾年依然好評不斷，湯頭熬煮繁複，細節講究，「焦蔥豚骨拉麵」是熱門餐點之一，焦蔥融入在湯頭中，搭配鮮嫩的五花肉跟溏心蛋，成為許多老饕最愛。

不過對此排名，其他網友認為可能不太準確，因為許多知名拉麵店不需開立統一發票，有人留言「提醒一下，這是發票數量排名，不是最好吃排名」、「那是很多間都沒開發票好嗎」、「這一些只有開發票的拉麵店，其實真的好吃的拉麵店很多都是免統一發票的」、「哪門子排名」。