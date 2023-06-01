黃仁勳猛誇！「這道菜」好吃又可怕 巷弄餐廳被挖出：平日也滿座

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳日前來台，一舉一動都受到大量關注。他除了喜愛逛夜市外，也到了不少餐廳吃美食，黃仁勳透露前幾天去一家餐廳吃到了一道「名字很可怕」但又超好吃的食物，這家餐廳也隨之曝光，是位於松山區的「花娘小館」。

黃仁勳5月30日接受訪問時，先提到自己有吃了牛肉麵，接著又被問到前幾天去的餐廳，黃仁勳問了該道料理名稱，得知叫「蒼蠅頭」後，大讚「蒼蠅頭」最好吃，隨後又笑說「那道菜這麼好吃，卻有那麼可怕的名字」。

黃仁勳也一直誇獎「那家餐廳」真的太不可思議，除了料理相當好吃之外，服務生的態度也很親切，他也直呼，「應該幫他加薪，因為他值得」。

據了解，黃仁勳口中「超好吃的餐廳」名為「花娘小館」，位於捷運小巨蛋站附近的巷弄中，主要以川菜為主，也搭配上海菜與客家料理，開業大約5-6年，菜色價位平均落在200-300之間，不算太貴，谷歌評論也有4顆星以上，平日晚上幾乎滿座。