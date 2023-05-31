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砂石車「奪命式」180度大迴轉！阿伯棄車拔腿狂奔逃命 影片曝光全網嚇傻

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砂石車突奪命180度大迴轉！阿伯「棄車」拔腿狂奔逃命影片曝光全網嚇傻

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自影片
圖擷自影片

馬路如虎口，行人和機車須小心大車，大車駕駛更應注意車前狀況以免憾事發生。有網友近日在臉書分享一段驚悚影片，一輛砂石車不顧一旁騎機車的阿伯，突然180度大轉彎步步近逼，嚇得阿伯趕緊「棄車逃命」。影片一出，網友也替阿伯捏把冷汗：「屁滾尿流」、「阿北這一生跑最快的一刻」。

網友昨（30日）在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享14秒的驚悚影片，事發地點在桃園市大溪區永昌路，一名阿伯騎著機車從岔路駛出，在路口前看到兩台砂石車疑似要直行大馬路，便停下來等待。

這時，在外側車道的砂石車車頭突然開始向右偏，阿伯連忙「倒退嚕」，沒想到大車仍不斷進逼，絲毫未減速，就像完全沒看到人一般，眼看就快要被砂石車撞上，阿伯情急之下以跑百米的速度頭也不回地「棄車逃命」，奔逃過程中，只要阿伯有任何遲疑，只怕都會被捲進砂石車輪下。而肇事的大車似乎直到後輪輾到機車後才緊急煞車停下。

影片一出，引發網友熱烈討論，不少人直呼實在太可怕，也大讚阿伯身手矯健：「括約肌有點鬆」、「要是我跑馬燈都出來了」、「這才是駕訓班要考的項目，閃躲」、「全身筋骨瞬間都好了」、「阿北這一生跑最快的一刻」、「終於看到有長輩會判斷棄車時機」。

網友也大罵砂石車駕駛開車的方式簡直是「謀殺」：「職業殺手」、「這是想撞他的意思」、「不意外啊，台灣職業駕駛沒有在管別人死活」、「遠離大車，但大車不一定會遠離你」、「死角啦！哪次沒死角」、「死亡迴旋」。

機車騎士

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