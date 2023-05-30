爆乳不流行了？妹子「1穿搭」超多人愛 網有感：7成以上都露這

隨著炎炎夏日到來，不少女生開始穿著涼爽的服飾外出。今（30）日就有一名網友發現，比起露腿、低胸的打扮，街上會露腰的女生越來越多，貼文一出引起網友討論。

一名網友在PTT發文表示，夏天一到，女生穿著越來越清涼，街上到處都是露出纖腰的女孩，因此好奇詢問：「喜歡露腰的女生有什麼特色？」

貼文一出，引來一票鄉民紛紛表示有感：「現在真的70％以上都在露腰，超讚，請保持」、「現在連普通小女孩都是穿露腰的」、「女友都穿露腰的背心」、「現在這是標配」、「上周看到兩個國中女生都穿露腰裝」、「一堆小女生穿露肚裝」。

部分鄉民則認為「沒什麼特色」、「就腰很細的女孩而已」、「身材不夠好的無法駕馭」；此外，也有網友留言解釋，有時穿露肚裝不是想展現身材，而是為了散熱，「真的太悶熱了，連阿姨也會露三層肉」。