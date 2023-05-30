快訊

影／台中「E奶榨汁姬」熟客講暗語摸奶？ 女到案自辯：只是觀念開放

瑪娃颱風來襲！台東縣宣布：蘭嶼、綠島明日停班停課

就是不滿李正皓！民進黨永和區主委建議黨中央「重新徵召」

爆乳不流行了？妹子「1穿搭」超多人愛 網有感：7成以上都露這

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著炎炎夏日到來，不少女生開始穿著涼爽的服飾外出。情境示意圖／Ingimage
隨著炎炎夏日到來，不少女生開始穿著涼爽的服飾外出。情境示意圖／Ingimage

隨著炎炎夏日到來，不少女生開始穿著涼爽的服飾外出。今（30）日就有一名網友發現，比起露腿、低胸的打扮，街上會露腰的女生越來越多，貼文一出引起網友討論。

一名網友在PTT發文表示，夏天一到，女生穿著越來越清涼，街上到處都是露出纖腰的女孩，因此好奇詢問：「喜歡露腰的女生有什麼特色？」

貼文一出，引來一票鄉民紛紛表示有感：「現在真的70％以上都在露腰，超讚，請保持」、「現在連普通小女孩都是穿露腰的」、「女友都穿露腰的背心」、「現在這是標配」、「上周看到兩個國中女生都穿露腰裝」、「一堆小女生穿露肚裝」。

部分鄉民則認為「沒什麼特色」、「就腰很細的女孩而已」、「身材不夠好的無法駕馭」；此外，也有網友留言解釋，有時穿露肚裝不是想展現身材，而是為了散熱，「真的太悶熱了，連阿姨也會露三層肉」。

相關新聞

爆乳不流行了？妹子「1穿搭」超多人愛 網有感：7成以上都露這

隨著炎炎夏日到來，不少女生開始穿著涼爽的服飾外出。今（30）日就有一名網友發現，比起露腿、低胸的打扮，街上會露腰的女生越來越多...

他見大陸好市多「1機制」超方便 內行人曝關鍵原因

美式賣場好市多（Costco）是許多人購買民生物資的好去處，不過台灣好市多只能使用指定銀行的信用卡或現金結帳，且必須申請會員才能進入賣場消費。近日就有一名網友表示，自己用台灣會員卡去逛了大陸上海一間好市多，發現...

捷運「這位置」超多通勤族愛 她曝一人恐怖經歷：容易被包夾

許多雙北地區的民眾上班或出遊會選擇搭乘捷運，不僅快速便利，座位規劃也相當舒適。不過，日前有女網友在Dcard提及，一個人絕對不要坐捷運裡一種位子，因為會讓有心人士有可乘之機，「坐這位子容易被堵死」，掀起網友熱烈討論...

三民書局陳列書「愛上雞胸肉」蹭流量？ 網讚有梗：每本都有故事

日前有一名「身材壯碩」男子疑似情傷，精神狀況不穩定跑到中壢一間超商大鬧，他仗著自己體格優勢，毆打警員、深蹲嘶吼被網友封為「台版浩克」。他赤裸上半身露出肌肉，揮拳襲警的影片在網路上被廣泛流傳並登上社會版頭條。

路人刮花銀灰色轎車寫「記得洗車」？網見真相笑翻：髒得好高級

有位網友分享一張疑似路人刮花車子寫下「記得洗車」的照片，引起熱議。

「房費減半」慘上當！知名訂房網傳「官方詐騙」 內行人揭3點注意

近期日幣匯率頻現新低，旅日遊客眾多，不少人看中自由行的行程安排彈性靈活，自行訂購機票、旅館等服務，但有同好警告，知名訂房網出現詐騙行為，盜用知名連鎖飯店帳號並以低房價或升等吸客，再私訊要求提前匯款，另人防不勝防，他指出只要有「3現象」就有可能是詐騙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦