他見大陸好市多「1機制」超方便 內行人曝關鍵原因

美式賣場好市多（Costco）是許多人購買民生物資的好去處，不過台灣好市多規定只能使用指定銀行的信用卡或現金結帳，且必須申請會員才能進入賣場消費。近日就有一名網友表示，自己用台灣會員卡去逛了大陸上海一間好市多，發現付款方式十分多元，還可用行動支付結帳，忍不住上網發問：「台灣怎搞的？」貼文一出，立即引發網友兩派論戰。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，日前跟風去了一趟上海好市多，沒想到可以用台灣的會員卡直接進入，但最令他驚訝的是付款時竟然能選擇Visa卡、微信支付或支付寶，直呼：「人家付款真方便，台灣怎搞的？一定要誰的卡才可以」。

貼文一曝光立即引起熱議，不少鄉民認同原PO，紛紛表示：「去過冰島、法國、日本好市多，真的只有台灣要刷指定卡，沒辦那家卡只能用現金，真的蠻落後的」、「光是指定要用它專有的信用卡，就讓我對它有點反感」、「台灣限定卡片就真的很麻煩啊」。

另一派鄉民則持反對意見：「你的消費經驗就是看輕台灣」、「不只台灣這樣，每個國家的Costco都有自己的付款規定」、「我覺得有限制比較好，因為我懶得辦聯名卡，這樣我就不會因為可以刷卡亂買」。

另外，也有網友分析大陸與台灣付款方式不同的原因：「大陸蠻多人無法通過信用審核的，若是綁定信用卡付費，反而會限制了客戶群」、「上海太多外國人了，所以不得不開放Visa國際信用卡，你到蘇州好市多看看，一樣不能刷」、「為了因應各地支付的方式，大陸商家不太收現金」。