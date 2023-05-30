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捷運「這位置」超多通勤族愛 她曝一人恐怖經歷：容易被包夾

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友透露坐捷運一類型的坐位被包夾的經歷，掀起網路熱烈討論。 情境示意圖。圖／canva
有網友透露坐捷運一類型的坐位被包夾的經歷，掀起網路熱烈討論。 情境示意圖。圖／canva

許多雙北地區的民眾上班或出遊會選擇搭乘捷運，不僅快速便利，座位規劃也相當舒適。不過，日前有女網友在Dcard提及，一個人絕對不要坐捷運裡一種位子，因為會讓有心人士有可乘之機，「坐這位子容易被堵死」，掀起網友熱烈討論，許多人震驚留言，「聽妳這樣講才發現真的很危險」、「我超喜歡坐這個位子的...有人走掉還會特地過去那種，怎麼感覺真的很可怕」。

北捷運除了呈現縱向的8人座和3人座外，也有呈現L型規格的2+2座位，這類2+2座位有4個位子，各有不同優缺點，從以下實際的捷運圖片舉例，許多網友在Dcard提到，1號座位旁邊有透明擋板，也離捷運開關門比較近，堪稱是捷運最佳座位，「1號最好，頭可以靠又離門近」、「每天早上上班大家都是搶1號，真的很睏，靠著睡有夠爽」。但有人指出，擋板容易出現別人的「頭油垢」，不敢將頭部靠著。

有些民眾喜歡選3號坐位，不僅能靠窗睡覺，也不會感受到走道上人擠人的感覺。 示意圖／聯合報系資料照
有些民眾喜歡選3號坐位，不僅能靠窗睡覺，也不會感受到走道上人擠人的感覺。 示意圖／聯合報系資料照

此外，偏愛3號座位的人也很多，這派網友解釋，3號座位靠窗不會有走道「人擠人」的感覺，如果累了，還能靠著旁邊睡覺，「我喜歡坐3號，打瞌睡手撐頭很方便」、「我喜歡看外面風景，所以選擇3」。但3號座位是4個座位出入最麻煩的，如果當下有人坐2號座和4號座，需要閃避才能出來。

日前也有網友透露坐3號座位有不愉快經歷，曾經遇到兩名有心人士搭檔坐2號、4號座位，將她一個人包夾堵住，最後雖然平安無事，也讓她對3號座位留下陰影，「不管男生女生，一個人搭捷運千萬不要坐3號，如果有壞人搭檔坐在2、4，你就被堵死了，本人經歷過，勸世一下」。

有女網友提及坐3號位子被包夾的恐怖經歷，掀起網友討論。圖／Dcard
有女網友提及坐3號位子被包夾的恐怖經歷，掀起網友討論。圖／Dcard

該段話一出立刻掀起網友論戰，許多人震驚留言，「我也很喜歡坐那個角落，沒碰過沒想過，這樣以後要小心了」、「我超喜歡坐3號...有人走掉還會特地過去那種，怎麼感覺真的很可怕」、「沒想到竟然會有人利用這個做壞事...」。

也有人認為此話太過危言聳聽，「不要亂講好嗎？最美的風景是能有什麼壞人？」，其他人則反駁出門在外寧可信其有，不可信其無，「如果其他兩位子都有人且是壞人的話，當你不敢出聲的時候，確實是會被堵住啊...」、「如果2、4是同夥，看到一個落單女生坐在3，2、4想幹嘛真的躲不掉，兩個人就把妳卡死了要怎麼出去，謝謝妳的提醒，大家出門在外都要觀察周邊環境」。

捷運 Dcard 北捷

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