路人刮花銀灰色轎車寫「記得洗車」？網見真相笑翻：髒得好高級

不少人聽說過「凡洗車必會下雨」的都市傳說，讓很多人對於洗車這件事很隨興，反正都會弄髒，又何必洗車。有位網友分享一張疑似路人刮花車子寫下「記得洗車」的照片，引起熱議。

有位網友在路上觀察學院分享照片，說是「來自路人的關心」，圖中是一台銀灰色轎車，引擎蓋被刮花寫上「記得洗車ㄛ」，還配上可愛笑臉圖案，乍看以為是車子被刮花，細看卻發現這竟是白色轎車，上面的銀灰色烤漆竟是長年累積的灰塵。

網友驚呼，「嚇死，以為是用鑰匙刮的」、「我以為是銀色的車居然是白色的…」、「車主OS：我自製消光灰烤漆被破壞了，這可以報理賠嗎？」、「髒的好勻稱呀」、「嫌犯駕駛鐵灰色轎車，跟到洗車場跟丟了」「髒的這麼高級的車我是第一次見」、「白的放到變成消光漸層灰，厲害」、「監理站：車身顏色不符標準」。

這輛車並非特例，網友分享了別台車的照片，「可能是沒看過這台」，只見另一輛車也變成銀灰色，引擎蓋密密麻麻被寫滿字，甚至還有人寫「停太久了」。還有網友認出地點，「羅東的地下停車場」、「這個我看過」。