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200塊鈔票狂被拒收超擾民 商家無奈：連找給客人也不要

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾拿200元鈔票消費遭店員拒收，令他好奇發問「為什麼？」圖為200元紙鈔。圖／聯合報系資料照片
有民眾拿200元鈔票消費遭店員拒收，令他好奇發問「為什麼？」圖為200元紙鈔。圖／聯合報系資料照片

我國流通現鈔中，面額包含常見的100元、500元、1,000元，其中200元、2,000元較其他面額紙鈔流通率低，消費時偶爾也會碰到困擾。就有民眾抱怨，用200元鈔票消費時，屢次遭到商家拒收，讓他質疑，這麼不方便消費的貨幣，為什麼政府還要繼續釋出？

一名民眾在「爆怨公社」發文抱怨，他去店家買飲料時，拿出200元面額鈔票付錢，卻被店家用麥克風吆喝「不收200」，連到便利超商換錢也不給換，讓他質疑這麼難用的鈔票，為什麼政府不統一回收？貼文引發熱議。

網友見狀也說使用起來真的相當困擾，不管是菜市場、黃昏市場、一般商家、賣場也都有拒收200元面額鈔票的情況，紛紛表示「我也被拒收好多次，但是我就真的沒有百鈔，也沒有其他錢」、「我真的遇過，200塊真的不好用，賣場會說不收」、「上次收到之後拿去買東西人家也不收，氣死」、「真的不好用，連要找錢給客人，大多數也不要。」

有超商店員現身說明，客人拿200元面額鈔票來消費，當他們要用200元鈔票找錢時，也會被客人拒收；也有商家留言說，開門做生意，200塊面額的鈔票一定會收，但是當用來找給客人錢時，客人往往要求100塊鈔票，最後只能等去銀行存款時再存進去，讓他們商家非常困擾。此外，也有民眾、商家表示「拒收是害怕收到假鈔」，但有專業網友表示，2字頭的鈔票是最不可能拿到假的，因為流通性很低，做假不划算會賠。

有網友建議，下次遇到這種狀況可以投訴，法律規定流通貨幣店家不能拒收，若消費遇到拒收的情況，可撥打央行免付費電話，央行會主動聯繫店家「關切」。

消費 鈔票 央行

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