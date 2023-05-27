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店員誤以為姓周…苦主急問姓「邱」要怎麼形容？網友揭「最佳解答」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為下班時間台北街頭，民眾穿越馬路。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
圖為下班時間台北街頭，民眾穿越馬路。示意圖，非新聞當事照。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

民眾在訂購餐廳或商品時，多需向店家提供姓名及電話，以利對方留下資訊，然而許多人卻因此產生困擾。一名姓「邱」的網友表示，雖然邱姓在台灣並非極少數，但訂位時常常與店員「溝通不良」，總被誤以為姓周，讓她困擾不已，並詢問廣大網友「邱姓要怎麼形容？」

一名女網友在Dcard發文表示，其他人談到姓氏可以講「耳東陳」、「雙木林」、「國王的王」，可是姓「邱」的她在過去訂餐廳時，常被店員誤以為姓「周」，讓雙方相當尷尬。原PO在內文提到，「姓邱的也不像林、陳、王這樣多，卡在一個不上不下的位置，從小到大除了家人以外，姓邱的人真的也只認識十幾個」，讓她好奇到底要怎麼描述「邱姓」才比較恰當。

原PO想了3種介紹的方式，第一個是最常聽到的「山丘的丘加上右邊耳朵」，第二個則是引用歷史人物來說明，「丘逢甲的丘加上邑部」，或是以半開玩笑的方式形容，「唱邱（台語，形容人很囂張）的邱」，但感覺還是難以讓人一聽就懂，便想詢問其他網友的意見。

文章引發討論，有邱家苦主跳出來喊話，「之前有被寫成秋過，他說貴姓，我說邱，他連問都沒問直接寫秋」，一名網友則回應「邱比特的邱」被認為是最佳解答，「這個很好耶！」、「我也是這樣介紹欸，不然說邱吉爾的邱」。

其他網友則建議「我都說有耳朵的邱」、「我都說邱就這樣，是還沒有遇過被寫錯或聽錯的問題」，也有人吐槽「不過說真的，講姓邱應該沒有人不知道怎麼寫吧」。

Dcard

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