他結婚基金50萬被「假投資」騙光 網無奈：老套詐騙手法還上當

近年來詐騙案頻傳，日前一名網友表示，他努力存下50萬元，打算跟女友求婚，沒想到卻慘遭投資詐騙，不僅3個月內50萬全被騙走，還多欠了銀行、親友100萬的債務，讓他無奈表示「都是我自己太貪，才會受騙上當」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，自己省吃儉用了2年，才存下50多萬，準備拿這筆錢當結婚基金跟女友求婚，沒想到突然接到自稱「兵營同袍的朋友」聯絡，告訴他「我前陣子加入一個群，裡面的投資老師很厲害，只花10萬本金就可以不到半年獲利100多萬」。

當時他也想幫女友辦一場隆重的婚禮，因此決定花20萬投資2個月，果然2週後他獲利15萬元，對方又勸他「不要領出來，全部錢丟下去投資」，因此原PO將剩下的30萬全部投資，想不到本金竟全部都跌到一文不值。

事後那位朋友告訴原PO「想拿回本金，就要多花錢去補救」，這時他開始跟銀行貸款、親朋好友借錢，只為了讓本金不要血本無歸，2個多月後卻發現「自己被踢群封鎖，也找不到投資老師、同袍」。

最後他詢問兵中同袍認不認識那位朋友，對方說「我根本不認識他」，這下他才清醒自己落入詐騙騙局，原PO感嘆「短短3個多月50萬全被騙走，還倒背了快100萬的債，現在不用說求婚了，連日子該怎麼過都是個問題。我很後悔，很想找到那些詐騙集團討公道，我知道是自己貪才會受騙」。

對此，網友們回應「笨一次就好、努力賺錢吧」、「如果真的那麼好賺，誰還會告訴你致富的方法？投資沒有100%可以獲利的」、「就是太貪了，要小心一點」、「只有腳踏實地工作才是真的，建議你以後要多注意」、「這麼老套的詐騙手法還會上當？看第一句就知道是詐騙」。