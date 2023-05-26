快訊

0056看齊00878…改「季配息」和納入收益平準金！最快7月就進行

他結婚基金50萬被「假投資」騙光 網無奈：老套詐騙手法還上當

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨自己的結婚基金全被騙光。示意圖／ingimage
一名網友抱怨自己的結婚基金全被騙光。示意圖／ingimage

近年來詐騙案頻傳，日前一名網友表示，他努力存下50萬元，打算跟女友求婚，沒想到卻慘遭投資詐騙，不僅3個月內50萬全被騙走，還多欠了銀行、親友100萬的債務，讓他無奈表示「都是我自己太貪，才會受騙上當」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，自己省吃儉用了2年，才存下50多萬，準備拿這筆錢當結婚基金跟女友求婚，沒想到突然接到自稱「兵營同袍的朋友」聯絡，告訴他「我前陣子加入一個群，裡面的投資老師很厲害，只花10萬本金就可以不到半年獲利100多萬」。

當時他也想幫女友辦一場隆重的婚禮，因此決定花20萬投資2個月，果然2週後他獲利15萬元，對方又勸他「不要領出來，全部錢丟下去投資」，因此原PO將剩下的30萬全部投資，想不到本金竟全部都跌到一文不值。

事後那位朋友告訴原PO「想拿回本金，就要多花錢去補救」，這時他開始跟銀行貸款、親朋好友借錢，只為了讓本金不要血本無歸，2個多月後卻發現「自己被踢群封鎖，也找不到投資老師、同袍」。

最後他詢問兵中同袍認不認識那位朋友，對方說「我根本不認識他」，這下他才清醒自己落入詐騙騙局，原PO感嘆「短短3個多月50萬全被騙走，還倒背了快100萬的債，現在不用說求婚了，連日子該怎麼過都是個問題。我很後悔，很想找到那些詐騙集團討公道，我知道是自己貪才會受騙」。

對此，網友們回應「笨一次就好、努力賺錢吧」、「如果真的那麼好賺，誰還會告訴你致富的方法？投資沒有100%可以獲利的」、「就是太貪了，要小心一點」、「只有腳踏實地工作才是真的，建議你以後要多注意」、「這麼老套的詐騙手法還會上當？看第一句就知道是詐騙」。

詐騙集團

延伸閱讀

影／陸校監視器影片曝光！偵測學生低頭率 網喊太變態：這是養殖場？

2024中秋節沒有連假「卡一個周一」 兩派網友戰翻

國內爬山、露營跌落神壇？內行嘆「確實退很多」曝1趨勢才能吸眼球

菜鳥房東出租前「少做1事」 租客賺翻：24hr冷氣不關、吹到跳電

相關新聞

他結婚基金50萬被「假投資」騙光 網無奈：老套詐騙手法還上當

近年來詐騙案頻傳，日前一名網友表示，他努力存下50萬元，打算跟女友求婚，沒想到卻慘遭投資詐騙，不僅3個月內50萬全被騙走，還多欠了銀行、親友100萬的債務，讓他無奈表示「都是我自己太貪，才會受騙上當」。

她自己去吃牛排！遭鄰桌國中生嗆「被霸凌沒朋友」 全場白眼

每個人喜歡的生活模式都不同，有人嚮往每天都和朋友進行社交，也有人偏好一個人的自由步調。一名女網友在網路上發文，表示自己當時一個人在餐廳吃牛排，結果卻被一群看起來像是國中生的客人嘲笑，而貼文曝光後也掀起討論。

國內爬山、露營跌落神壇？內行嘆「確實退很多」曝1趨勢才能吸眼球

過去幾年間，受到新冠疫情影響，民眾多半轉往國內休閒為主，因此曾掀起一股戶外露營潮流，但隨著各國邊境解封，不少人也發現露營和爬山的人逐漸減少，有網友就好奇「這2款活動是不是退流行了」，引發網友們熱議．．．

拒絕出借會員電話！陌生大媽追出門飆罵「賤X子」 全場傻眼

有些店家報會員電話除了可以集點，還會有特別的折扣活動。不過，一名女網友在網路發文，表示日前到連鎖藥妝店買東西時，因為不借一名大媽會員電話，對方就爆氣罵她「賤婊子」，而貼文曝光後也掀起討論。

表演「變臉」卻翻臉？他批海底撈表演不敬業 反遭網嗆：不要瞎公審

知名連鎖火鍋店「海底撈」以周到的服務聞名，不只用餐時會受到服務人員「無微不至」的照顧，還有免費做美甲、觀賞變臉表演等服務。不過一位網友卻在網上抱怨，自己和家人到海底撈用餐時，看見變臉表演者頻頻對服務人員發火，讓他覺得「不太敬業」…

日本人不出國卻超愛！「東京台灣祭」人潮爆棚 網見現場吉祥物笑翻

東京知名景點晴空塔現正舉辦「台灣祭」，從2017年開辦至今，致力於推廣「在日本的台灣夜市日常」，知名台灣美食現場都吃的到，除了美食外，像是算命、釣蝦等娛樂活動也體驗的到，甚至有網友看到台灣的「知名吉祥物」笑翻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦