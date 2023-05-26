她自己去吃牛排！遭鄰桌國中生嗆「被霸凌沒朋友」 全場白眼

每個人喜歡的生活模式都不同，有人嚮往每天都和朋友進行社交，也有人偏好一個人的自由步調。一名女網友在網路上發文，表示自己當時一個人在餐廳吃牛排，結果卻被一群看起來像是國中生的客人嘲笑，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（25）日一名女網友在Dcard上以「一個人吃飯被取笑…」為題發文，她透露當時一個人在餐廳吃牛排，遇到一群看起來像是國中生的客人，他們竟然指著原PO並取笑「她是不是被霸凌沒朋友啊？」原PO坦言自己的內心很受傷，因為人生不是每個階段都會有朋友相伴，「但願他們以後出社會也會明白總有一個人的時間，也會明白不要在外面隨便取笑別人」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「感覺他們都不敢一個人吃飯，需要一群人才能取暖，心智沒有很成熟的發言不用太在意」、「會拿這個取笑別人的往往都是最害怕孤獨的那個人」、「現在的小孩是怎樣？」、「我會很不爽…」。

也有網友提到，「一個人吃飯就被笑…那我一個人看電影、逛街、看展，不就要被笑爛？」、「長大才知道累了整天根本不想說話聊天，休息吃飯就想關閉社交模式」、「一個人吃飯可以點自己喜歡吃的」、「一個人吃飯多開心自由啊」。