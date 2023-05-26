拒絕出借會員電話！陌生大媽追出門飆罵「賤X子」 全場傻眼

有些店家報會員電話除了可以集點，還會有特別的折扣活動。不過，一名女網友在網路發文，表示日前到連鎖藥妝店買東西時，因為不借一名大媽會員電話，對方就爆氣罵她「賤婊子」，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在Dcard上以「在路邊跟陌生大媽吵架」為題發文，她透露日前到連鎖藥妝店買東西，結帳時報母親會員電話的當下，身後一名大媽拉住她的肩膀並問道，「小姐不好意思，妳的會員可以借我嗎？」原PO委婉回答不方便。

沒想到，大媽還不罷休，同時說話聲音越來越大，「妳有會員就借一下，又不會怎樣，拜託」，原PO解釋會員是使用母親的，所以不方便外借，並禮貌地道歉。大媽卻開始罵人，「妳真的很小氣欸！就借我一下，有會員價就好了」。

原PO認為大媽只要自己申辦一張會員就好，沒有一定要和她借，這時大媽強調自己不是台灣人，原PO便留下一句「那不關我的事啊」，就直接轉頭離開，「那是我母親的會員，我也不想要把我母親的電話借給一個陌生人」。

事情還沒結束，原PO在店門口等待丈夫時，大媽卻追上來大吼「賤婊子」，罵完後就想跑走。原PO感到相當傻眼，伸手拉住大媽並說道，「請妳立刻道歉，不然我要報警了！」大媽還不認為自己有錯，「妳就是婊子，道什麼歉？」接著把原PO手中的手機拍掉，這時原PO的丈夫剛好到了，大媽馬上逃離現場。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「幸好妳沒借她」、「如果是我，我一定用台語嗆回去，反正跟瘋子講道理根本沒用」、「有夠扯」、「真的是遇到鬼」、「告死她，這種混蛋欠教訓」、「卡後續，必須告，想看大媽痛哭流涕」、「有夠誇張，不要臉的大媽」。