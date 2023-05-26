快訊

MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮

腎不好、洗腎病人該怎麼吃水果？遵守2原則「這水果」不能碰！

超商浩克翻版？美國紐約警「狂揍遊民6拳」下場超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拒絕出借會員電話！陌生大媽追出門飆罵「賤X子」 全場傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO因為不借一名大媽會員電話，對方就爆氣罵她「賤婊子」。 示意圖／ingimage
原PO因為不借一名大媽會員電話，對方就爆氣罵她「賤婊子」。 示意圖／ingimage

有些店家報會員電話除了可以集點，還會有特別的折扣活動。不過，一名女網友在網路發文，表示日前到連鎖藥妝店買東西時，因為不借一名大媽會員電話，對方就爆氣罵她「賤婊子」，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在Dcard上以「在路邊跟陌生大媽吵架」為題發文，她透露日前到連鎖藥妝店買東西，結帳時報母親會員電話的當下，身後一名大媽拉住她的肩膀並問道，「小姐不好意思，妳的會員可以借我嗎？」原PO委婉回答不方便。

沒想到，大媽還不罷休，同時說話聲音越來越大，「妳有會員就借一下，又不會怎樣，拜託」，原PO解釋會員是使用母親的，所以不方便外借，並禮貌地道歉。大媽卻開始罵人，「妳真的很小氣欸！就借我一下，有會員價就好了」。

原PO認為大媽只要自己申辦一張會員就好，沒有一定要和她借，這時大媽強調自己不是台灣人，原PO便留下一句「那不關我的事啊」，就直接轉頭離開，「那是我母親的會員，我也不想要把我母親的電話借給一個陌生人」。

事情還沒結束，原PO在店門口等待丈夫時，大媽卻追上來大吼「賤婊子」，罵完後就想跑走。原PO感到相當傻眼，伸手拉住大媽並說道，「請妳立刻道歉，不然我要報警了！」大媽還不認為自己有錯，「妳就是婊子，道什麼歉？」接著把原PO手中的手機拍掉，這時原PO的丈夫剛好到了，大媽馬上逃離現場。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「幸好妳沒借她」、「如果是我，我一定用台語嗆回去，反正跟瘋子講道理根本沒用」、「有夠扯」、「真的是遇到鬼」、「告死她，這種混蛋欠教訓」、「卡後續，必須告，想看大媽痛哭流涕」、「有夠誇張，不要臉的大媽」。

Dcard

延伸閱讀

表演「變臉」卻翻臉？他批海底撈表演不敬業 反遭網嗆：不要瞎公審

日本人不出國卻超愛！「東京台灣祭」人潮爆棚 網見現場吉祥物笑翻

男友偏愛「1款式」女性內褲她傻眼PO網求助 釣出一票網友認同

見空姐歧視「菜英文」秒丟飯碗…他問空服員轉職能幹啥？網眾說紛紜

相關新聞

拒絕出借會員電話！陌生大媽追出門飆罵「賤X子」 全場傻眼

有些店家報會員電話除了可以集點，還會有特別的折扣活動。不過，一名女網友在網路發文，表示日前到連鎖藥妝店買東西時，因為不借一名大媽會員電話，對方就爆氣罵她「賤婊子」，而貼文曝光後也掀起討論。

表演「變臉」卻翻臉？他批海底撈表演不敬業 反遭網嗆：不要瞎公審

知名連鎖火鍋店「海底撈」以周到的服務聞名，不只用餐時會受到服務人員「無微不至」的照顧，還有免費做美甲、觀賞變臉表演等服務。不過一位網友卻在網上抱怨，自己和家人到海底撈用餐時，看見變臉表演者頻頻對服務人員發火，讓他覺得「不太敬業」…

日本人不出國卻超愛！「東京台灣祭」人潮爆棚 網見現場吉祥物笑翻

東京知名景點晴空塔現正舉辦「台灣祭」，從2017年開辦至今，致力於推廣「在日本的台灣夜市日常」，知名台灣美食現場都吃的到，除了美食外，像是算命、釣蝦等娛樂活動也體驗的到，甚至有網友看到台灣的「知名吉祥物」笑翻。

請乘客將佔位背包拿開 下一秒男「尖叫撞車門、狂捶自己」網全傻眼

在公共場所要隨時注意自己的人身安全，若搭乘大眾運輸工具遇到危險，建議民眾可以求助站務人員。日前一名女網友表示，她和朋友搭乘大眾運輸工具時，有位先生詢問某位乘客可否將佔位的背包拿起來，沒想到那位背包乘客開始不停尖叫，還用頭撞地板、車門，讓整車廂的人嚇到。

男參加喜宴穿「破洞牛仔褲」被請出場氣炸 網酸：不會看場合？

參加婚禮時，因為是正式場合，所以許多人會特別打扮一番，讓自己的穿著不過於隨便。不過日前有網友表示，他受邀當男方的賓客，卻因為自己穿了「破牛仔褲」而被女方弟弟請出去，讓他氣得直呼「吃喜宴穿牛仔褲叫沒禮貌？」

氣炸！他被好市多員工、主管糾纏勸升等 過來人建議1招化解

美式賣場好市多販售的商品豐富，價格又實惠，常常吸引許多人攜家帶眷前去消費，但有一名網友卻發文抱怨日前去好市多買一台冷氣，結帳時店員不斷地勸說升等，甚至還請來一名主管來跟他懇談，讓這名網友不堪其擾，氣得PO文控訴，不少過來人建議直接報警就可解決問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦