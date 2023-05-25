表演「變臉」卻翻臉？他批海底撈表演不敬業 反遭網嗆：不要瞎公審

知名連鎖火鍋店「海底撈」以周到的服務聞名，不只用餐時會受到服務人員「無微不至」的照顧，還有免費做美甲、觀賞變臉表演等服務。不過一位網友卻在網上抱怨，自己和家人到海底撈用餐時，看見變臉表演者頻頻對服務人員發火，讓他覺得「不太敬業」。這篇貼文引起議論，網友紛紛點出問題是出在服務人員上，要原PO「不要瞎公審」，更釣出一位疑似當事人的網友還原現場。

一位網友在Dcard發文，表示自己和家人到海底撈吃飯時，被告知稍後會有變臉演出，一行人便抱著期待的心情留下，準備欣賞表演。不過變臉演出剛開始，卻有客人突然闖進表演區域，原PO描述當下狀況，指出「這時候表演者就開始對著其中一個服務人員生氣、擺臭臉，然後詢問他（表演者）OK了嗎，他就重新開始」；但重啟沒多久，卻又遭到客人打斷。見此，表演者更加不滿，狀似指責服務人員，這一幕讓一旁的原PO感到不解，表示自己理解遭到打斷會不開心，「但是這樣看的觀眾可能會覺得不太敬業、有失水準，替那位服務生覺得可憐」。

貼文一出引發熱烈討論，不少人留言指出，由於變臉師表演時視線會受到阻礙，且表演場地在火鍋店，若是服務人員沒有控管好顧客，很容易發生意外，「只能說在變臉時闖入走道真的會非常危險！因為變臉幾乎都在走跳，桌子又是那種大力撞到腳就會瘀青的程度，雖然可能只是想快速走回去座位，若真的變臉師擦到顧客導致受傷，後果不堪設想」、「服務生沒有提醒或阻擋好客人，所以表演者有情緒吧？畢竟表演者也不知道那個客人是衝出來還是怎樣，怕造成危險及重大客訴，所以當然會先質問負責勸阻客人的服務生」、「表演期間管控顧客移動這是服務人員的職責吧？變臉師表演時視線有限，如果顧客受傷他還要負責欸，當然會不開心了」、「是服務員的問題，不要瞎公審」。

也有自稱海底撈前員工的網友透露，公司在內部培訓時，會要求服務人員在演出前告知客人，表演期間不能走動。這位前員工也透露，是因為「變臉師戴了面具之後，視線會有限制，只能看到前方看不到左右」，如果有客人站起來走動，服務人員也必須立馬阻擋，避免誤傷客人。

貼文下更有一位疑似當事人的網友回應，表示「因為當時服務員覺得我不在主區域，放了人過，但後面的就直接各自回座位，人群四散，危險係數瞬間飆高，我的理智線也斷了。非常抱歉造成原PO的體驗不佳，我用了最差的處理方式，深感抱歉」。