男參加喜宴穿「破洞牛仔褲」被請出場氣炸 網酸：不會看場合？

參加婚禮時，因為是正式場合，所以許多人會特別打扮一番，讓自己的穿著不過於隨便。不過日前有網友表示，他受邀當男方的賓客，卻因為自己穿了「破牛仔褲」而被女方弟弟請出去，讓他氣得直呼「吃喜宴穿牛仔褲叫沒禮貌？」

一名網友在「爆料公社」發文指出，他日前參加喜宴時，才吃第一道菜就被女方親友請出去，因為新娘弟弟認為他「穿白T配牛仔褲不禮貌」，還揚言「不自己走出去就別怪我們拉你出去」，讓原PO無奈「我完全不知道自己做錯什麼？餐廳是很高級，我也包了6600元，而且我是男方新郎的同事，難道參加婚禮一定要穿套裝嗎？」

事後，原PO堅持不走，直到新郎和男方親屬過來才解決，後來新娘也來向他致歉，但他自認穿著乾淨整齊，並沒有失禮的地方，況且他身為男方親友，不應該被女方弟弟要求，因此他質疑「吃喜宴穿牛仔褲叫做沒禮貌？」

對此，有網友認為「可能是穿破牛仔褲吧，這樣的穿著的確會讓保守的長輩不舒服，不過直接把客人趕走也滿扯的，女方家人這樣會讓新郎下不了台，以後你們上班會很尷尬」、「破洞牛仔褲比較不禮貌吧」、「婚禮本來就是正式場合，還是要穿正式一點吧！別人結婚完全不重視，穿破牛仔褲給新人是什麼感受？說好聽一點比較休閒，但是合宜的服飾才是基本觀念」、「參加喜宴這種正式場合本來就不穿牛仔褲吧！最少也不穿破洞的，被趕出去還懷疑人生？國外通常賓客也要穿禮服或正裝，是因為在台灣太隨性了嗎？」

但也有人認為女方管太多，指出「不過我覺得女方親屬管太多了吧，如果要請你出去，也叫他們紅包退回來」、「今天又不是沒穿衣服，或者沒有包紅包，我覺得太誇張了」、「可以紅包收回走人」。