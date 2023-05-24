新郎闖民宿猥褻女客隔天照完婚 網友起底「可憐新娘」情史：根本絕配

近日有網友在Dcard發文爆料，他們一行人4名女子入住台南一間民宿，半夜遭陌生男子闖入，還做出猥褻動作，該男的身分也被起底，原來他出身「醫師世家」當天還即將舉行婚禮。消息一出，不少網友替新娘抱屈，不過也有疑似知情人士透露，女方過去也有過劈腿經驗，直言兩人在一起「非常速配」。

網友以「極恐怖噁心的住宿事件」為題爆料，一名陌生男子半夜闖進他和另外3位女性友人的民宿房間，對著熟睡的女子裸露生殖器、做出猥褻動作。貼文一出引發網友撻伐，肉搜出男子身分是將到台南某醫院就職的泌尿科蘇姓醫師，他的叔叔還是台南市衛生局長蘇世斌，蘇世斌又是前大法官蘇俊雄的姪子，家族背景非常「硬」。

網友相繼爆料，蘇姓男子當天其實準備要結婚，卻仍不檢點做出猥褻行為，除痛罵蘇男是「噁男」外，不少人也替新娘抱屈：「老婆太可憐了吧」、「希望他老婆能看到」。然而，有網友跳出來指控，新娘也是醫師，當初兩人認識時都各有另一半，最終雙方都「劈腿」；還有人爆料，新娘的前男友對她呵護備至，愛情長跑十年，只是因為到北部行醫，就被新娘劈腿拋棄，不過該則留言目前已被刪除。

網友看了女方的疑似經歷後，也嗤之以鼻地表示：「半斤八兩，沒什好可憐的」、「一個鍋配一個蓋」、「果然絕配」。