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肉搜咖啡店翻版？她爆料海產店「死蟹當活蟹賣」 遭店家公開露臉照嘲諷

聯合新聞網／ 綜合報導
海產店以「鮮度跟活的一樣」為由，用活體松葉蟹的價格賣死掉的螃蟹。圖／擷自爆料公社
海產店以「鮮度跟活的一樣」為由，用活體松葉蟹的價格賣死掉的螃蟹。圖／擷自爆料公社

日前才發生咖啡店不滿客人給1顆星評價，而肉搜顧客的爭議，近日又有一間海產店，因被一名女網友爆料「以活體松葉蟹的價格賣死掉的螃蟹」，而公開該名女網友的正臉照，並調侃：「您吃得也很開心不是？」引來大批網友不滿，直呼是在「重演咖啡店事件」。

該名女網友在臉書社團「爆料公社發文指控，自己跟某家海產店訂了一隻「活體松葉蟹」，1.43公斤報價5500元，沒想到卻發現螃蟹「完全不會動」，店家起初辯解「因為有冰鎮所以活動力較低！」，在女顧客不斷追問後才坦承螃蟹早已死亡。

女網友事後私訊店家詢問「為何死蟹賣活蟹價格」，卻被告知「因為鮮度跟活的一樣，所以還是賣活體的價錢」，過程中店家不僅未提前說明是死蟹，且活體價與死蟹的價格天差地遠，讓女網友難以接受，因此決定上網爆料該業者。

沒想到該篇爆料貼文曝光後，店家竟將女顧客的正面露臉照公開於留言區，並嘲諷：「您吃得也很開心不是？」彷彿是咖啡店事件重演，引來大批網友不滿，紛紛譴責店家：「現在的人怎麼回事？還有這種用報復心態去肉搜別人的...」、「應該是太累了，想關門休息了」、「之前才紅一個肉搜咖啡館，現在又來一個肉搜活水產」、「聽不下去就肉搜，現今的社會好可怕」。

針對這起風波，店家事後發文表示：「對於現流的松葉蟹，我們第一時間沒有完整的提醒貴賓，造成貴賓的觀感不佳，深表抱歉」，並反省不該將顧客的照片PO出來，已私訊對方道歉，希望這件事情能到此告一段落。

爆料公社 螃蟹 咖啡館

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