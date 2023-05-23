客人取餐突淚崩喊「媽媽」 女外送員轉頭就跑不敢相認：我已無憾

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聯合新聞網／ 綜合報導
外送服務已成為許多人生活不可或缺的一部分，外送員每日送餐勢必也要接觸到各式各樣的顧客。情境示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
外送服務已成為許多人生活不可或缺的一部分，外送員每日送餐勢必也要接觸到各式各樣的顧客。情境示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

外送服務已成為許多人生活不可或缺的一部分，外送員每日送餐勢必也要接觸到各式各樣的顧客。日前就有一位女外送員在送餐時，突然聽到客人喊自己「媽媽」，一抬頭才發現對方竟是20年前被自己拋棄的女兒，但她當下不敢相認，選擇直接騎車離開，這段經歷曝光後引起網友熱議。

一名女外送員在「匿名公社」以「謝謝妳長大了」為題發文，她透露日前跑了一單速食店外送，由於餐點分量很多，所以對方出動了一家四口來取餐，過程中她還提醒對方要小心拿餐，準備離去時卻聽到有人喊了一聲：「媽媽」，她一抬頭便對上女主人濕潤的眼眶，才發現對方原來是自己20年前拋棄的女兒。

然而面對女兒熟悉的臉孔，該名外送員卻因愧疚而不敢相認，隔了20年的這一聲「媽媽」讓她當下什麼話也說不出口，最終選擇轉頭騎車離開。

外送員回憶，當初離開時，女兒才小學六年級，沒想到這輩子居然還能再看到她，欠她的只能下輩子再彌補。她也感嘆，自己年輕時不會想，「很開心她好好的長大了，看來也嫁了個好家庭，我已經無憾了。」

文章一曝光便引起討論，不少網友勸外送員與女兒相認：「不要給自己和女兒留遺憾吧」、「老天讓妳們相遇必有原因，如果她有再尋找妳，好好坐下來聊聊」、「也許您的女兒正也希望您能抱抱她啊」、「都願意叫媽媽了，表示她從沒忘記過妳」。

外送員

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