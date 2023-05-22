闖民宿朝女臉部「打手槍」！台南醫師隔天辦婚禮 網傻眼怒揭真面目

近日有4名女子到台南一間民宿住宿時，深夜熟睡突然被驚擾，冷靜一看，發現一名裸上半身的男子在床邊俯視，還對其中一名女子的臉部進行打手槍的動作，眾人嚇傻馬上報警處理，事後更發現該名男子隔天還急著完成婚禮，是一名準新郎，令不少網友相當震撼。

原PO在Dcard發文表示，她和三名閨蜜到台南某民宿住宿，到了深夜，一名不明男子透過陽台外的開放空間闖進她們的房間，並進行猥褻自慰，一名閨蜜感覺胸部被人碰觸，另一名閨蜜則被床搖晃驚醒，睜開竟看到該名男子對著距離她臉部不到五公分的距離，進行打手槍。

兩位閨蜜受到驚嚇，馬上叫醒其他人，並看見不明男子往陽台方向逃跑，隨後眾人立即報警，警方到場後，調閱監視畫面找到這名男子，「是距離我們最遠那棟的住客，並且在監視錄影器中發現對方進入我們房犯案前，已將一樓所有房間包含員工專用儲藏間巡視過，並且試著開啟房門，確認目標後將上衣脫在房間外的樓梯口後進到我房，進行偷窺及猥褻的行為」。

該名男子被警方逮到後辯稱，當下喝醉完全不記得了，這令原PO相當憤怒，質疑該名男子明明意識清醒進行犯罪，還小心翼翼不留下指紋，眾人想找男子到警局對質做筆錄，隔天卻無法做，警方表示，「此男子有重要的事情要去參與，所以無法立即到案做筆錄，我們也無法當面進行對質」。

原PO和朋友們報警，警方調閱監視器逮到該名男子，男子卻稱自己喝醉什麼都不記得。圖／擷自Dcard

事後原PO在社群上，才知道男子真實身分，對方竟然是一名準新郎，原來是要辦婚禮才無法到警局作筆錄，讓原PO既震驚又傻眼，「我確認此人當天有完成婚禮」。

貼文一出掀起網路討論，許多人紛紛留言，「這麼流暢的操作感覺可能是慣犯欸！」、「喝酒不知道做了什麼，但卻能跨過陽台闖進來」、「這事情可以很嚴重欸，要是他進去房間後發現室內只有一個女生，有沒有可能不只猥褻這麼簡單，希望他可以得到應有的懲罰」。

還有人肉搜到該名男子是一名泌尿科醫師，新娘也是醫師，紛紛留言「有肉搜到臉書，這個男生真的辦了婚禮，老婆也是醫師，他信誓旦旦地說著誓詞，真的好噁心，前幾個小時做了這種事怎麼還說的下去呢？」、「泌尿科醫師有這樣嚴重的性騷擾紀錄很恐怖耶，以前都很信任醫師」。

還有人酸準新娘的情史也很精采，「準新娘與前男友愛情長跑十年，前男友到北部當眼科醫生，準新娘受不了就劈腿給前男友戴綠帽。倒覺得兩位很速配沒什麼好訝異的」。

一名網友自稱有出席男子婚禮。圖／擷自Dcard