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日本很常見！他驚呼台灣女生不愛「1髮型」 網全搖頭：沒辦法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友發文表示，在日本的綜藝節目中常看到大多女性都很用心打理瀏海，但台灣女生似乎比例沒那麼高，貼文引發討論。 圖／聯合報系資料照片
一名男網友發文表示，在日本的綜藝節目中常看到大多女性都很用心打理瀏海，但台灣女生似乎比例沒那麼高，貼文引發討論。 圖／聯合報系資料照片

髮型對於一個人的樣貌有著很大的影響，不僅能修飾臉型，還能轉換風格。然而，近日就有一名男網友發文表示，在日本的綜藝節目中常看到大多女性都很用心打理瀏海，但台灣女生似乎比例沒那麼高，因此好奇詢問「日本女性是不是很重視瀏海？」引發網友討論。

該名男網友在PTT八卦版PO文表示，自己很喜歡看日本的影視作品，最近在綜藝節目中發現，無論是明星還是民眾，只要是女性，大多都很用心打理瀏海，「我看台灣女生好像比例沒那麼高，化妝也是」，讓他不禁疑惑問道「日本女性是不是很重視瀏海？」

貼文一出，隨即掀起熱議，網友紛紛留言「好像都是一樣的旁分空氣瀏海」、「日本男生比較在乎瀏海吧」、「日本的妝容根本跟不上流行」、「日本妝會很落後嗎？反而台女的妝我一直覺得風塵很重」。

此外，還有網友提到，「我女生朋友說台灣太潮濕，所以沒辦法像日本那樣維持瀏海」、「安全帽瀏海殺手」、「東方五官致命缺陷就是額頭到鼻樑那塊，跟西方比乾癟凹陷，用瀏海擋住可以遮醜」。

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