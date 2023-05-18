他問什麼食物成本低卻賣很貴？ 鄉民點名「這1樣」：真的很盤

物價飆漲，薪水跟不上，許多民眾生活苦哈哈。對此，近日就有一名網友好奇發文詢問，有什麼食物是成本很低，但是價格卻很貴、CP值很低的呢？文章曝光後，引發大批網友熱烈回應。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，現在萬物皆漲，「有什麼食物是直覺成本很低，但是價格卻很貴、CP值很低？」他認為像是蚵仔煎賣70元、糖葫蘆賣40元、章魚小丸子賣60元，都是成本低卻賣很貴的食物。

貼文一出，網友紛紛點名「飲料」，「手搖飲，成本不到5元，賣7、80元的」、「手搖茶類，根本是暴利」、「飲料店啊，95%都付給店租人事費」、「飲料和冰真的很盤，但還是必吃」、「飲料就是暴利」。

此外，還有網友提到，「蚵仔煎自己做成本10塊都不用」、「雞蛋糕，小時候一份15元，現在一份50元」、「雞蛋仔，加個醬賣6、70塊」、「水，包裝比內容物貴」、「義大利麵吧…隨便都賣2、3百元」、「絕對是義大利麵」。