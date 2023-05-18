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服飾店門口掛「1紅布條」！網細看笑翻：老闆娘傷的很深
店家有時為了吸引客人，會在門口貼出優惠或是掛上布條。日前有一名網友經過嘉義市國華街，看到了有一間服裝店在門口掛出促銷的紅布條，仔細看上面的字讓他直呼「看來老闆娘傷的很深」。
網友在臉書社團「爆廢公社」發文指出，他最近走到了嘉義市西區國華街上，看到了一家韓系服飾店門口掛出了大大的紅布條，上面寫著「賀闆娘分手、脫離渣男，全面74折」，讓他直呼「看來老闆娘傷的很深」。
不少網友也對此回應，「傷的不夠深，一折的話我才信」、「放心，不會只有這一次折扣」、「祝福闆娘天天分手有打折」、「夠狠的74折，去(7)死(4)」、「打到骨折，比較可以吸客」、「闆娘好會做生意啊」。
另外也有網友發現，隔壁店家也順勢掛出紅布條呼應，上頭寫著「恭喜隔壁遠離渣男，滿額即贈送神秘禮物」，也引起網友熱議，「搭順風車促銷，這老闆真有生意頭腦」、「哈哈哈哈一分手，差點整條街都要辦喜事」、「然後再交一個渣男後，全部商品漲10％」。
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