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通膨太厲害！水餃一顆漲到7元 網一面倒：根本盤子價

聯合新聞網／ 綜合報導
高通膨時代，水餃一顆漲到7元，讓網友直呼吃不消。圖／ingimage
高通膨時代，水餃一顆漲到7元，讓網友直呼吃不消。圖／ingimage

上月政府啟動電價調漲，雖然對象以工業用電為主，但是一般店家和餐飲業已經開始調漲售價，轉嫁給消費者，讓民眾荷包越來越小！有網友在PPT以題「水餃一顆7元算貴嗎？」發問，高物價時代，水餃一顆漲至7塊錢，是不是太貴了？掀起網路熱議。

原PO表示，自己大概要吃20顆才有飽足感，若再點些小菜，就要突破200元，不禁讓原PO疑惑，高通膨時代，水餃一顆7塊錢，20顆就要價140元，如果這樣是不是太貴了？

網友留言表示，自己20年前在台灣才3塊，如今部分店家調漲至7元，等於漲了一倍多，真的很貴！而也人說「超貴，苗栗皇城區只要6元」、「超過五塊都是盤子價」、「水餃超過4元都奸商價」、「現在7塊很多了，還有9塊的」、「6塊我就吃不起了」、「以後一顆10元，趁現在多吃點省錢。」甚至網友還點名「蕭媽媽水餃，之前有看到冷凍一顆20元。」

不過也有人表示，水餃的大小差異很大，也會影響價格，還要看水餃包什麼餡、好不好吃、划不划算，如果包的餡料多的話，就不算貴，若包的肉餡是「巧之味」的干貝，7元可以接受。此外網友也表示，南北物價真的差得很多，「一顆水餃7塊以北部來說正常 ，若是苗栗小貴」、「台北一顆水餃10~11元都有，高雄一顆則只要3.5元」。不過也鄉民表示，還是有比較便宜的冷凍水餃可以選擇，例如全聯有個特價的80顆256元。

水餃鍋貼連鎖品牌「八方雲集」2月13日起調漲售價，鍋貼部分，招牌、韭菜、韓式辣味、咖哩雞肉、玉米都是每個6.3元，新蔬食則是一個7元。水餃部分，招牌、韭菜、韓式辣味、咖哩雞肉、玉米也都是6.3元，新蔬食為7元，鮮蝦則為10塊元。現在連吃個國民小吃水餃，也要勒緊荷包了！

水餃 通膨

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