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住台北月薪31K能存錢？網揭「1條件優勢」：真的可以

聯合新聞網／ 綜合報導
住在台北雖然生活機能方便，但總花費也是很可觀。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
住在台北雖然生活機能方便，但總花費也是很可觀。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

物價不斷上漲，許多人抱怨薪水沒有跟著增加，每個月都有種入不敷出的感覺。住在台北雖然生活機能方便，但總花費也是很可觀，近日有網友發現統一時代百貨裡有一間日系商店在招募門市人員，月薪開31000~34000元，好奇「在台北可以生活嗎？」，引起眾人熱議。

一名網友在PTT八卦板指出，最近在台北統一時代百貨，看到了一間主打極簡風格的日系商店在募集門市人員，他仔細看了上頭的月薪社員，起薪為31000~34000元、早中晚三班輪班制、月排休八天、有三節禮品和生日禮金，但他好奇「月薪3萬1到3萬4在台北可以生活嗎、如果含租屋費用的話一個月可以存多少？」。

此文一出馬上引起眾人熱議，不少人認為如果住家裡可以，「可以，反正住家裡」、「家裡有礦的可以」、「這是給住家裡的人去的」、「住家裡哪有差」、「加上爸媽每個月給十萬，應該可以」、「台北多數人的薪水就是三萬多呀，還不是一堆人能活」。

但也有人認為，「可以當月光族」、「應該存不到錢？」、「不可能」、「生存可以，生活不行」、「住套房的話應該就月光了」。

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