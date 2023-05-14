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女友1舉動他嚇到驚呼「上面一覽無遺」 網看傻眼：真的很明顯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，看到女友背上側背包，胸型都一覽無遺，因此好奇詢問「女孩會不知道側背包胸部很顯眼嗎？」貼文掀起熱議。圖為示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
一名男網友表示，看到女友背上側背包，胸型都一覽無遺，因此好奇詢問「女孩會不知道側背包胸部很顯眼嗎？」貼文掀起熱議。圖為示意圖。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影

許多女生出門前總會花時間打扮自己，不僅能增加自信，還可以給人好印象。然而，近日就有一名男網友PO文表示，與女友準備出門約會時，看到她背上側背包，整個胸型都一覽無遺，讓他忍不住大呼「穿這樣太明顯了吧，是想給誰看？」引發大批網友熱烈討論。

該名男網友在PTT的WomenTalk板發文表示，等待女友一同出門時，看到她背上側背包，胸部的胸型都一覽無遺，他提醒女友「穿這樣太明顯了吧，是想給誰看？」沒想到女友僅回「只有你會注意這個吧」，讓他好奇上網詢問「女孩會不知道側背包胸部很顯眼嗎？」

貼文一出，隨即掀起熱議，網友紛紛留言「自己可能真的比較沒感覺，對於女生更在意體感之類的」、「斜背比較不用擔心被搶或滑掉啊」、「男生真的會看…畢竟的確很明顯」、「在意的只有男生」、「我勸你不要多管閒事」。

不過也有網友表示，「雙肩包卡著胸更不舒服」、「路上到處是側背包包的女性，而且側背肩膀負擔比較小，你在意的話就幫女友背包包吧」、「我自己背斜背包是都會注意不要壓，自覺不舒服也不好看，所以我背後背包比較多」。

女友 女生 約會 PTT

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