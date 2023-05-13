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他怨學校「午休規定趴睡」常胃脹氣、手腳發麻 引過來人共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友回憶學生時期學校強制規定午休只能趴著睡。示意圖／ingimage
有網友回憶學生時期學校強制規定午休只能趴著睡。示意圖／ingimage

大部分國小至高中的學校，中午有午休時間，有網友回憶學生時期學校強制規定午休只能趴著睡，他認為趴睡容易手腳發麻，胃也會相當不舒服，還有駝背姿勢不良等問題，不解為何要這樣規定？

一名網友在《Dcard》發文提到，從國小到高中的午睡，是讓他最痛苦的時候，「在短短的時間吃完飯，然後就要趴著睡，還不能用其他睡姿，頂多墊個小枕頭，手腳容易麻不說，胃整個超級不舒服，也容易駝背姿勢不良等等」，除此之外為了不要因趴睡壓到眼睛模糊，頭要側著睡，卻使得肩頸更加痠痛，駝背了還要特地花錢去整骨，更被家人唸坐姿不正確才這樣，他疑惑「真的不知道這是什麼鬼規定」。

貼文也吸引不少網友留言，紛紛表示「真的趴起來都胃脹氣超痛苦」、「老師都會說頭不能抬起來，我每次午休完畢都因此脹氣一直打嗝放屁」、「小學趴著睡不舒服換個姿勢直接被班長記叉叉」、「我的手肘因為趴睡，常常覺得痠或壓到筋的感覺，三不五時要去給中醫喬一下」、「趴著都會壓到骨頭，根本痛到睡不著」、「只有我會睡到流口水嗎？」、「雖然趴著睡真的不舒服，但也沒有空間可以用其他睡姿了吧」、「請家長出馬吧，說你身體比較不好，這樣趴著會造成你肚子不舒服」。

也有網友分享「我們國中是桌椅搬開男生睡一邊女生睡一邊，班導還特別去訂做涼席給我們睡」、「我們高中直接帶巧拼舖地板睡覺」、「國中的時候老師體諒我們考試很累，允許大家午休把桌椅搬開睡地板」。

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