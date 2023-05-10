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台灣社交距離APP發「澄清訊息」駁郭台銘 鄉民驚還有這功用：半年後變選舉拜票？

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣社交距離APP。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台灣社交距離APP。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

近期採購BNT疫苗真相鬧得沸沸揚揚，郭台銘衛福部各說各話，事件彷彿羅生門。近日有網友發現，自己的「台灣社交距離APP推播了有關郭台銘表示政府採購疫苗合約被取消一事的澄清訊息，笑稱又有新業務了。網友則歪樓寫道，沒想到還有人沒刪掉這個APP。

鴻海創辦人郭台銘先前指出，疫情期間，台灣政府向德國採購BNT疫苗時我國政府堅持使用「獨立的台灣政府」，才會害得合約破局買不到疫苗。對此，衛福部今天召開記者會回擊，強調從未使用「獨立的台灣政府」等字眼。

今天早上，PTT網友也發現自己的「台灣社交距離」APP發出一條通知：「疾管署澄清有關郭台銘先生辦公室表示『政府與德國BNT公司的採購合約遭取消是因我政府堅持名稱所致』，並非事實。」發文的網友表示，之前APP推播的都是和猴痘、A肝有關的消息，如今似乎又有新的業務了。

網友看了紛紛表示傻眼，「這個app怎會傳這種東西，太怪了」、「重新定義社交距離」、「這訊息跟社交距離有個X關係」，網友也笑稱，政府若要澄清訊息「乾脆發佈國家級警報算了」、「再裝個半年會不會改推送選舉拜票訊息」。

另外，也有不少鄉民歪樓指出，為何原PO還留著這款APP：「八卦是你還沒移除，天啊」、「竟然還保留這個真的是笑死我了」、「這app還有人用？」、「現在還沒移除算你強」。

社交距離 APP 郭台銘 BNT 疫苗 衛福部

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