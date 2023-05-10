他愛看八點檔「怕被笑」不敢告訴朋友 網友笑：我一言不和就甩巴掌

現代人喜歡「追劇」，不過青菜蘿蔔各有所好，每個人喜歡的戲劇類型也不同。近日有網友在Dcard以「敢告訴別人自己愛看八點檔嗎？」為題發文表示，他很喜歡看鄉土劇，但身邊的朋友討論的都是Netflix等，讓他不太敢告訴別人，「不知道大家有沒有跟我一樣的困擾？」

網友發文表示，自己以前就時常看八點檔鄉土劇，卻被當時的男友嘲笑「那是他阿嬤在看的東西」、「很俗很老」。前陣子她陪阿嬤看電視，又意外發現新的八點檔很好看，閒暇時刻也開始上YouTube追劇，「但我始終不敢跟現在身邊朋友說自己在追八點檔QQ，她們平常討論的都是韓團、Netflix上的劇，感覺跟我不在一個同溫層，問我有沒有在追劇我都不敢說。」原po好奇，不知道大家有沒有跟他一樣的困擾，也想知道愛看八點檔的大家都是幾歲。

貼文一出，吸引愛看八點檔的網友聚集，不少人都表示自己「從小看到大」：「我都跟朋友說，我有看八點檔，別太白目喔，我一言不合就會甩巴掌」、「八點檔順序我幾乎都唸得出來，現在覺得沒看八點檔會全身不對勁」、「之前去男友家跟他阿嬤一起討論劇情，阿嬤整個心花開」、「明明劇情超瞎但就真的很療癒」、「現在23歲台語講得嚇嚇叫，可能是因為從小看八點檔的關係」。

網友也提到，每個人興趣不同，本就該互相尊重：「不是每個人都會跟你前男友一樣不懂尊重人，如果你朋友對你看八點檔有什麼意見，這種朋友不要也罷」、「我覺得沒什麼好丟臉的啊，每個人本來就都有自己的興趣」。