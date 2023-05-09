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越式洗髮大踩雷...她體驗2小時嚇到尿不出來 網看6點瞬間滅火

聯合新聞網／ 綜合報導
近日越式洗髮超夯，主打「1500元理容超值全餐」服務，吸引不少民眾前往體驗。情境示意圖。圖／Ingimage
近日越式洗髮超夯，主打「1500元理容超值全餐」服務，吸引不少民眾前往體驗。情境示意圖。圖／Ingimage

近日越式洗髮超夯，主打「1500元理容超值全餐」服務，吸引不少民眾前往體驗。不過有一名女網友卻發文分享自己的踩雷經驗，包含店裡電話狂響、服務生不停聊天、眼妝沒卸乾淨、水溫不穩、以指甲抓頭皮、廁所髒到她不敢去等等，引發網友熱議。

該名女網友在《我是中和人》發文分享，為了預約爆紅的越式洗髮，自己打了好幾通電話，到場後選擇了90分鐘1500元的A方案，沒想到從進門到離開共待2個小時，竟完全沒辦法休息，「店內雖然有放音樂讓客人放鬆，但越南服務生還是會聊天，要睡覺不容易」，且雖然是新開幕的店，廁所卻髒到讓她不敢進去。

而在洗頭方面，原PO提到，除了水溫忽冷忽熱外，服務生更直接以指甲抓頭皮，就算提醒要輕一點、用指腹洗，也因為服務生是越南人，根本聽不太懂中文。

原PO坦言，整套流程包含「洗腳去角質→美容SPA→敷臉→掏耳朵→手腳按摩→洗頭」等，總體而言仍物超所值，所以還是給予4顆星評價。但貼文曝光後，引起許多網友討論，紛紛留言：「瞬間滅火了」、「洗頭去髮廊就好」、「1500元拿去吃東西該有多好」、「新開的廁所還很髒，這真的誇張」。

越南 洗髮 按摩 SPA

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