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嚇傻！蝦皮賣「運屍袋」已售出近700件全留5星好評 買家曝真實用途：別大驚小怪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在電商平台「蝦皮購物」發現有販售運屍袋，截至目前為止售出數量將近700，不免相當震驚。 圖／翻攝自「蝦皮購物」網站
一名網友在電商平台「蝦皮購物」發現有販售運屍袋，截至目前為止售出數量將近700，不免相當震驚。 圖／翻攝自「蝦皮購物」網站

現代人生活忙碌，因此習慣透過網購平台下單需要的日用品，其中「蝦皮購物」是國人愛用的電商平台之一。日前有網友發現蝦皮竟然有販售運屍袋，截至目前為止售出數量將近700，感到相當震驚。

原PO在Dcard貼出一張照片，註明「蝦皮賣運屍袋」。從「蝦皮購物」網站發現，該款遺體袋主打PEVA環保材質、無毒可燒，以箱為單位進行販售，一箱有20個，目前已賣出694箱，且有17位買家給予5顆星星好評。該賣場也在平台上同步販售多款葬禮上需要使用的物品，像是紙紮娃娃、數位念佛機、壽衣、神主牌、骨灰罐背袋等。

對此，有人解釋說「會不會買的是醫院或殯葬業者」、「有買過，拿來運等身人偶，還有運過急救練習用安妮」、「殯葬業者會買啊！大驚小怪的」、「鄉下禮儀公司買蝦皮比叫貨便宜呀」、「你看電視劇影集都是用這個當道具喔」、「這讓我想到我某個雇主以前做殯葬業，他真的會在他辦公室蓋往生被」。

另外也有網友指出，「物品的屬性是人來定義的，他可能只是個超大塑膠袋，你把『運屍袋』三個字拿掉就是普通袋子而已」、「幹嘛在意這個，古時裝屍體不是草蓆就是麻布袋，只是個名稱罷了」、「這個袋子不一定要拿來裝屍體，拿來裝一些大的東西其實也不錯」、「其實這是很好的登山露宿袋啦！基本上防水，只要拉拉鍊的時候不要整個拉起來，頭露出來就是睡袋了」。

蝦皮購物 網購 電商 Dcard

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