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怵目驚心！繳費亭「蟑螂的親戚」群聚飛舞蠕動 網驚嚇：寧願拿罰單都不想靠近

聯合新聞網／ 綜合報導
在停車繳費亭裡，滿滿都是長翅螞蟻的屍身與其脫落的翅膀，令人怵目驚心。 圖擷自臉書
在停車繳費亭裡，滿滿都是長翅螞蟻的屍身與其脫落的翅膀，令人怵目驚心。 圖擷自臉書

梅雨季節濕度高的時候，俗稱「大水螞蟻」的白蟻，會從巢穴裡飛出來交配，交配成功後會脫掉翅膀，鑽進民宅的縫隙產卵、繁殖白蟻。日前有一名網友發文表示，驚見停車繳費亭裡滿是長翅螞蟻的屍身與其脫落的翅膀，令人怵目驚心。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，「繳個停車費，也需要一點勇氣」。從照片中可見有一處停車繳費亭裡，飛入大批俗稱「大水螞蟻」的白蟻，在地面上群聚飛舞蠕動，畫面PO上網後引發熱議。

照片曝光後，吸引了逾3萬人按讚，不少網友覺得好可怕，紛紛留言「何止一點，起雞皮疙瘩」、「頭皮發麻」、「好恐怖，要哭了」、「好可怕」、「密集恐懼症，我怕了」、「也不敢尖叫，怕會飛到嘴裡」、「請靜茹姐給我一些勇氣」、「太嚇人，直接放棄吧」、「我會直接回頭過，兩個小時再回來」、「我會直接放棄繳費」、「我完全沒辦法」、「這我也不行，太多了」、「我會棄車回家」、「這我真的無法，為了繳個停車費，我需要精神賠償」、「寧願拿罰單都不想靠近」。

也有不少有經驗的網友回應「趕快去買青蛙或壁虎來『鎮壓』一下吧」、「每次有大雨時，我家陽台的捕蚊燈就批哩啪啦的響個不停，然後可以看到一堆大水蟻大體」、「哈！那個不用怕啦！那個台語叫做渡水螞蟻，不咬人」、「抓兩隻壁虎來就搞定了」、「大水螞蟻就是白蟻，白蟻雖然看起來跟螞蟻很像，其實是蟑螂的親戚」。

專家提醒，現在適逢大水白蟻生殖季節，大水白蟻有趨光性，會被家戶光源吸引，如果家裡木製品多或環境較潮濕，比較容易吸引牠們過來。想預防大水白蟻入侵，記得晚上窗簾拉好，紗窗關緊，關掉不需要的燈光，最好儘量不使用「白色光源」，就可減少被牠們入侵的機會。

大水螞蟻 白蟻 螞蟻

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