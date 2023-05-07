小心別白跑！嘉市湖子內夜市還沒營運 竟冒五星評論「好吃 」

台灣人愛逛夜市，近日有網友因看到「嘉義西區湖子內夜市」有數則五星美食Google評論，以為已經開幕，不料到現場才發現「根本還沒開始營運」，讓他傻眼發文，引起底下熱烈討論。

嘉義市湖美八路與湖子內路口2,000多坪的土地，傳將做為夜市之用，估計會有將近200家攤販進駐，已整地完成，也已畫上攤位格限，目前聽到消息最快可能在5月19日開幕。

不過開幕時間還沒到，網路上已有不少Google評論誤導民眾，有網友在臉書社團《嘉義綠豆大小事》發文抱怨，「湖子內夜市哪裡有，Google評論內的評論都是騙人的，連影子都沒有，害我從民雄一路騎車，越騎越遠，結果是一場騙局，評論有人說什麼東西好吃，是看到鬼哦！」

夜市明明還沒開，「歷史悠久」、「地瓜球好吃」等評論卻莫名出現。圖／取自Google評論

對此，網友們也紛紛表示，「去之前先觀落陰一下，才不會錯過了」、「被騙過+1」、「東西很好吃，但還沒開我也不知道是哪一間」、「這些評論的是去到哪個時空的夜市？」、「很多人可能不知道5月19開幕，可能都看地圖評論去的」、「居然還沒開始就有人吃到東西，還有評論，一定是從未來來的」。

據了解，嘉義市政府建設處副處長羅資政說法「目前仍在籌備階段，業者已正式申請建造，將來將可能往餐廳的經營方向辦理。」究竟該用地最後是餐廳還是夜市仍無法確定，但網路上的假評論已間接導致民眾對該地點的負面印象。