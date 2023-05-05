他到超商領包裹驚見「3字」秒拒領 苦主淚喊：我被詐騙2次了
詐騙案件層出不窮，同時手法也越來越多元。一名網友在臉書上發文，提到自己收到包裹到店的簡訊，結果到門市領取的時候，聽到價格就發覺不對勁，看見包裹上「非賣家」3個字後就直接拒領，而貼文曝光後也掀起討論。
昨（4）日一名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文，原PO表示上網買東西那麼久、那麼多，第一次遇到這種詐騙包裹。原PO透露收到簡訊後，當天下班就馬上去取貨，結果店員一掃條碼，告知該包裹1290元，「我根本沒買到這種價格啊，然後再看包裹上的字，我馬上就跟店員說我不領了」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「『非賣家』就不能領，肯定是詐騙包裹」、「上面有註明『非賣家』的都不要領」、「『非賣家』=詐騙集團」、「真的很多，不知道他們的資料是怎麼拿到的」、「好險我都用蝦皮，到貨只領我買的那個東西，也要記一下自己買的東西金額」。
也有網友表示，「亂槍打鳥！總會遇到笨蛋領貨，我就是那個笨蛋…」、「我自己都被詐騙集團騙了兩次」、「我收到也是1290」、「我剛剛去領包裹，因爲搖了一下盒子，感覺怪怪的，還要收1290，當下跟店員說我拒領」、「我上個禮拜也有收到這樣的東西」。
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