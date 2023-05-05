「50元雙主菜便當」佛心價民眾瘋搶 真相曝光讓人氣炸

物價飛漲便當幾乎都要破百元，宜蘭傳有「雙主菜便當」只賣50元，造成民眾瘋搶，180份便當快速售罄，真相曝光卻讓人怒火中燒。

宜蘭某自助餐老闆日前在《宜蘭知識+》臉書社團發文寫道，180人份的「雙主菜便當」遭惡意棄單，原本售價每份130元還附飲料，只好賠本賣一份50元，只求賺回一點成本減少損失。從老闆PO出的圖片可看出便當菜色不差，主菜是滷排骨加花枝排，另外還有青菜及煎蛋4樣配菜。

貼文曝光，雙主菜便當只賣50元，實在是太便宜了，180份便當迅速被當地民眾搶光。事後，老闆更新貼文，感謝鄉民的熱心幫忙，「也謝謝棄單人，讓我學到了寶貴的教訓，順便造福鄉民～讓鄉民有口福吃到我家的便當」。

老闆也透露這次事件始末，某自稱「基隆海軍陸戰隊447旅」的人，透過LINE傳訊要訂購5月2日至4日演習期間的便當，每天午晚餐各180份售價130元的雙主菜便當，三天共1080份總價140400元。老闆由於家人生性純樸，之前也曾與軍中單位接洽過生意，所以不疑有他的接下訂單。

老闆表示，對方直到5月2日上午對方都還來電要求便當菜色一定不能出問題，雙方接洽過程並無異狀。但就在中午最忙的時段，對方突然來電要求幫忙聯繫廠商訂購物資，貨款等領便當時再一次結清，還再三強調一定要幫忙處理，最後是因廠商要求先付50%訂金才肯出貨，金額高達5萬多，老闆最後沒有先匯款代墊，接下來，對方就是「已讀不回」的狀態，至此才知遇上了詐騙，但180份便當已準備好，只能低價求售減少損失。

故事曝光，網友紛紛怒批「太惡劣了」、「又是詐騙的」、「你不是被惡意棄單，這是詐騙…」、「這跟之前的官兵訂烤雞棄單的感覺像是同人耶！」、「這手法很久了，利用國軍單位，真的很可惡」、「海陸只有66旅跟99旅…騙人也不做功課」、「看起來重點就是廠商要求50%訂金（看起來就是這個詐騙自編自導自演）」、「拿到50%訂金才是他們的目的吧，真是過分，騙人家便當還要騙人家錢」。

歹徒假冒身分對店家進行詐騙。圖擷自《宜蘭知識+》