搭廉航去長灘島度假！飛機起飛「椅墊竟跟著飛」 苦主傻眼了

各國邊境限制逐漸解封，越來越多人規劃出國旅行，其中不少小資族都會選擇搭乘廉價航空。不過，一名網友在臉書上發文，表示日前和家人搭乘菲律賓皇家航空的A320前往長灘島度假，結果飛機上的椅墊居然跟著飛機「起飛」，貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆料公社公開版」上發文，原PO透露日前和家人搭乘菲律賓皇家航空的A320前往長灘島度假，沒想到飛機才起飛沒多久，椅墊竟然也跟著起飛了。從照片中可以看見，座椅軟墊已經明顯脫落，露出白色塑膠殼和泛黃的使用痕跡。原PO表示事後發現自己搭到很資深的老飛機，還好最後平安落地，飛行過程就當作順便練腿力，「以後飛長灘島還是要乖乖搭X航」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「扯…飛機都沒檢修」、「東南亞一般飛國內航線都差不多是這樣的飛機，引擎正常就好」、「這家的飛機本來就很舊，正常發揮」、「神扯，這太驚悚了」、「根本就是二手公車等級」、「一分錢一分貨」。

也有網友提到，「飛機的椅墊本身就是容易移除的，都是用魔鬼氈固定的，椅墊是在水上逃生的工具之一」、「飛機椅墊本來就是可拆的…」、「飛機椅墊都是用魔鬼氈黏的，習慣就好」。