貴又沒人逛！她問「神秘服飾店」為何屹立不搖 內行揭不會倒真相

隨著新興科技的發達，網購逐漸成為現代人的購物方式之一。然而，近日就有網友點名一些服飾店，包括：鎮衣店、奇威名品、G2000、伊蕾名店、BT Batier，明明平常很少看到有人在逛，卻能屹立不搖好幾年，讓她疑惑問道「有人知道這些品牌都是怎麼撐下來的嗎？」

該名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，「一直都覺得這些服飾店很厲害，鎮衣店、奇威名品、G2000、伊蕾名店、BT Batier」，平常很少看到有人在裡面買衣服，但門市都開很大，甚至開在租金不便宜的熱鬧街道上，至今卻仍屹立不搖，因此忍不住上網詢問「有人知道這些品牌都是怎麼撐下來的嗎？超級好奇！」

貼文曝光後，網友紛紛回應「單價高不用太多客人」、「伊蕾定位就是阿姨啊」、「我阿姨很愛伊蕾，去一次就是撒1萬才出來」、「我家附近有伊蕾，店員阿姨說他們是做熟客」、「奇威、伊蕾很對中年胃口會掏錢買」、「大戶都一次買一堆，賺這一檔就夠了，更別說有多少大戶還不知道勒」。

此外，還有內行人分析，「有錢阿姨進去抬槓心情好就買東西，花錢交朋友的概念，有些衣服還不便宜，不像年輕人買的東西快時尚單價低利潤低，又會到處比價忠誠度低，相對不容易倒」、「很多都是店員傳DM給老客人勾一勾，直接寄到家裡，當然看不到人來買」。