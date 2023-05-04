禮讓斑馬線行人！機車騎士遇1動作「還是被開單了」 網揪關鍵原因

為了除去台灣「行人地獄」的汙名，全台警方5月1日起同步路口大執法，已經有不少案件是因為沒禮讓行人挨罰。近日有機車騎士發文抱怨，自己遇到一名要過斑馬線的民眾，明明機車已停下，腳也放下來了，但行人卻不動，讓他最後還是吃下罰單。貼文曝光後掀起討論，有網友看出騎士被開罰的關鍵原因。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文抱怨，日前經過一個路口時，剛好碰見有一名長髮女子要走斑馬線，他秉持著「禮讓行人」原則，將機車停下來，還將腳放下來，暗示女子趕快過，沒想到對方站在原地都沒動作，這一幕被拍下，他最後還是被罰了，讓原PO大感無奈。

貼文一出引發討論，有部分網友看到照片指出原PO已經超過停止線，根本沒有禮讓行人，行人被嚇到也只能愣在原地，「活該，再不讓啊」、「那你等她過馬路不就好了嗎？」、「你一直往前騎到那邊才停，如果你是行人，你敢過？」。原PO則回應，自己在停止線有停，看了行人站著沒反應才騎的，「照片是我怕路口有狀況放下來準備的，不是我一開始就停在那位置」。

也有人認為這種狀況根本是陷阱題，「行人要讓你先過是在害你，你可以手比讓她過，不管怎樣就是行人先過」、「無解，我遇過這情況都說『快過！你要害我吃罰單嗎！』」、「就陷阱啊，現在我都堅持讓行人先走，他不走我不走，後面先衝不讓行人，我就送檢舉，畢竟你衝了害行人不敢走，我就要等更久」。

據現行法律規定，汽機車不禮讓行人，處1200元至3600元罰鍰，立法院4月份則三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，加重汽車（包含機車）駕駛人不禮讓行人罰則，最重可罰6000元，希望最快今年7月上路。